Когда закончится война в Украине и начнется процветание: предсказание карпатских мольфарок. Видео

Карпатские мольфарки предсказали, что мир в Украине должен наступить через 3-4 года. Примерно столько же времени, уверяют они, понадобится стране для экономического процветания.

Свои предсказания мольфарки озвучили в программе "Мир на изнанку", ведущим которой является Дмитрий Комаров. Премьера состоялась на YouTube 5 декабря, однако сами съемки проводились в 2020 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, одна из двух мольфарок – Мария Цвилинив – предсказывает, что процветать Украина будет при президенте-женщине. Однако фамилию она не назвала.

"Когда будет женщина президентом, вспомните мое слово, должна Украина очень процветать. Только это продлится не очень долго. Потом снова будет плохо", – сказала она.

Видео дня

Наступить процветание, по ее словам, должно через 3-4 года.

Другая мольфарка Галина предсказывает примерно такие же сроки, когда в Украине наступит мир и люди станут жить в достатке – 2,3 или 5 лет.

Отметим, что мольфарами в гуцульской культуре называют людей, которые, как считается, обладают сверхъестественными и знахарскими способностями, и являются носителями древней культуры.

Как ранее писал OBOZREVATEL, одна из карпатских мольфарок предсказала, что президент Владимир Зеленский не сможет завершить срок своей каденции и раньше времени покинет пост главы государства.