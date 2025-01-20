Когда в Украине празднуют День отца: дата в 2025 году

Семья – самое важное, что есть в жизни человека, именно поэтому во всем мире с таким удовольствием отмечают праздники, посвященные семье. Однако не все граждане Украины знают, что в календаре праздников нашего государства есть день, посвященный отцу.

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OBOZ.UA рассказывает, когда Украина отмечает День отца. А также о традициях и значении этого праздника.

Когда Украина празднует День отца

Указ о введении праздника Кабинет Министров Украины издал в мае 2019 года. Согласно тексту документа, День отца в нашем государстве отмечается в третье воскресенье июня. В 2025 году он выпадает на 15 июня.

Стоит отметить, что это не единственный праздник, который чествует отцов, в нашей стране. На третье воскресенье сентября приходится также Всенародный День отца в Украине В этом году его будут отмечать 21 сентября. Однако официального статуса у такой даты нет.

Значение праздника Дня отца

В том же указе, который вводит праздничную дату, говорится, что она была введена "в целях создания благоприятных условий для укрепления института семьи как основы общества и признания на государственном уровне роли отца в воспитании детей". Активисты, добивавшиеся внесения даты в календарь праздников, настаивали, что в этот день хотят привлечь внимание к задачам, которые должен выполнять хороший папа:

отвечать за сохранение жизни ребенка от его зачатия;

в партнерстве с мамой активно участвовать в воспитании;

обеспечивать семью материально и таким образом, чтобы было время на развитие здоровых отношений в семье;

воспитывать детей на основе высокой морали своим личным примером.

Как отмечают День отца

Поскольку праздник является новым для Украины, какие-то четкие традиции для него еще не сформировались. Однако точно хорошим жестом будет в этот день поздравить своего папу – написать ему письмо, позвонить или увидеться лично.

Во всем мире считается, что День отца – не время для дорогих подарков. Однако можно подарить что-то эмоционально наполненное. К празднику выбирают сувениры с надписями о любви к папе, изготовляют собственноручно открытки, устраивают семейные вечеринки и т.д.

Важно также иметь в виду, что праздник посвящён не только биологическим отцам. В этот день чествуют вклад в воспитание детей тех мужчин, которые выполняют отцовскую роль вне зависимости от степени родства. Это может быть и отчим, и дедушка, и дядя, и старший брат. Главное – поблагодарить мужчину, который помог ребенку вырасти и сформироваться, за его усилия и любовь.

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