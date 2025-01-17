Есть ли в Украине День сына: почему праздник вызвал споры

Неформальные праздники – приятный повод вспомнить некоторые важные вещи в нашей жизни. Но из-за некоторых из них могут возникать настоящие скандалы, так, например, в Украине идет дискуссия, нужно ли праздновать День сына и когда.

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Так, в некоторых календарях можно увидеть, что 22 ноября Украина отмечает Международный день сына. Однако фактчекерский проект "По ту сторону новостей" утверждает, что праздник в эту дату отмечать не стоит.

По данным фактчекеров, в СМИ и соцсетях можно встретить не только дату 22 ноября, но и информацию, что День сыновей проходит под эгидой Организации Объединенных Наций. Однако на самом деле среди дат, введенных ООН такого праздника, вообще нет. В конце ноября же праздник сыновей отмечают в России и тесно связанных с ней Беларуси и Казахстане.

В общем, идея такого дня появилась в Великобритании. Она была высказана в газете The Guardian 19 ноября 2014 года. Журналист в контексте Международного мужского дня предложил посвятить какое-то конкретное воскресенье года чествованию сыновей. Целью праздника называлось проведение семейных мероприятий, во время которых мальчики могут научиться практическим навыкам, которые понадобятся им во взрослой жизни.

Идею тогда подхватили некоторые англоязычные блогеры, однако широкой поддержки она не получила. Однако в 2015 году "праздник" почему-то оказался на страницах русскоязычных интернет-изданий. Именно тогда четвертое воскресенье ноября приходилось на 22 число и авторы поспешили "провозгласить" ее Международным Днем сыновей. Несмотря на то, что в первоначальной идее праздник предлагалось сделать переходным, в русскоязычном сегменте интернета он закрепился именно за этой датой.

Вскоре русская пропаганда стала использовать вымышленный праздник в своих целях. В частности, для продвижения идеи необходимости для всех парней проходить службу в российской армии.

В целом существует несколько дат, в которые отмечают праздник сыновей. Так, на англоязычных ресурсах можно встретить варианты 28 сентября и 4 марта. Мартовская дата попадается чаще, ведь именно в этот день празднуют в США. Однако и там праздник не является официальным.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему украинцам не стоит отмечать День студента 25 января, и когда этот праздник проходит в нашей стране на самом деле.

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