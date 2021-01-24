Когда в Украине начнут штрафовать за отказ обслуживать на украинском: названа дата
В Украине с 6 июля 2022 года введут штрафы за отказ общаться с клиентами на украинском языке.
Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь. По его словам, согласно украинскому языковому законодательству, предусмотрено денежное наказание в размере от 5100 до 6800 гривен.
"Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, в отношении которых мы постоянно получаем жалобы, и таких жалоб достаточно две для того, чтобы мы начали производство, чтобы был составлен протокол и был наложен штраф", – сказал он.
При этом отмечается, что штрафы можно обжаловать в суде.
"Я не думаю, что сегодня какой-то из супермаркетов хочет "прославиться" на всю страну, что для них закон – не закон и страна – не страна. Таких у нас нет, и вряд ли они появятся. Поэтому никаких провокаций, что преследования, языковые инспекторы, тайные покупатели и так далее – у нас таких в штате нет", – заявил Креминь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 января 2020 вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает сферу обслуживания перейти полностью на украинский.
Нашлось множество противников и критиков нововведения. В частности, скандальная писательница и переводчик Евгения Бильченко высказалась против закона об украинском языке, поскольку считает его "очередным опухшим лимфоузлом на теле онкобольной американской колонии".