Когда в Украине чтят память киборгов: как происходила оборона ДАПа

Каждый год в середине января Украина чтит память и подвиг воинов, защищавших здание Донецкого аэропорта (ДАП) от пророссийских боевиков и сепаратистов. Они держали оборону в течение 242 дней и вошли в историю как киборги.

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OBOZ.UA рассказывает, когда именно отмечают День памяти защитников Донецкого аэропорта и объясняет, откуда появилось название "киборги". Рассказываем также, почему праздник сменил дату.

Когда в Украине отмечают День киборгов

Исторически сложилось, что памятных дат было две 16 и 20 января. Однако в 2022 году общим Приказом Министра обороны Украины и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины днем чествования защитников ДАП официально было определено 20 января. Именно в эту дату он каждый год и отмечается с тех пор.

Как происходила оборона Донецкого аэропорта

Защита ДАПа длилась с 26 мая 2014 года по 22 января 2015-го. Киборги оставались на объекте, пока оккупанты с помощью тяжелой артиллерии и "Градов" не уничтожили все сооружения, где могли находиться украинские военные.

Знаковым днем стало 13 января 2015 года, когда была разрушена диспетчерская башня аэропорта, удерживаемая ВСУ. А еще через неделю, 20 января, сепаратисты взорвали новый терминал, похоронив под его обломками часть киборгов. Выжившие оборонялись до 22 числа, но потом вышли из терминала. Многие из них были ранены и взяты в плен. На обозначение подвига украинских воинов появилась ставшая крылатой фраза: "Люди выстояли, не выстоял бетон".

За 242 дня обороны Донецкого аэропорта Украина потеряла не менее 100 бойцов убитыми. Более 400 были ранены. Нескольких были признаны пропавшими без вести.

Откуда появилось название "киборги"

Самоуверенные пророссийские боевики полагали, что захватить аэропорт Донецка будет достаточно просто, ведь на его защите стоял очень ограниченный контингент. Однако смелость, изобретательность и сила украинских бойцов поразили их. Кто-то из окупантов однажды предположил, что так бесстрашно обороняться могут не живые люди, а настоящие киборги. Этот эпитет впоследствии прижился и стал полуофициальным. Чтобы его получить, нужно было провести в зданиях ДАП несколько дней.

В День памяти защитников Донецкого аэропорта Украина вспоминает всех, кто защищал украинскую землю в начале российского вторжения. Кроме военных, это были медики и волонтеры.

Ранее OBOZ.UA публиковал рассказ одного из киборгов, ставшего свидетелем, как оккупанты, испугавшись, подавили танком своих.

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