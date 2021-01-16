"Киборг" – о бое за ДАП: вражеский танкист, испугавшись, раздавил своих же бойцов. Фото

Боец полка спецназначения ВСУ рассказал, как во время одного из боев за Донецкий аэропорт в 2014 году украинским защитникам удалось отбить атаку вооруженных формирований России.

История опубликована на странице командования Сил спецопераций в Facebook. Отмечается, что противник, поняв, что их атака захлебнулась, бросился наутек и раздавил своих же бойцов (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Уточняется, что это произошло в сентябре, когда башня аэропорта была еще относительно спокойной позицией, а основные силы располагались в терминалах.

Тогда поступил сигнал о наступлении танков и пехоты врага и на подмогу выдвинулась группа бойцов 3-го отдельного полка спецназначения вместе с экипажем танка Т-64.

"Те, кто находился на метеобашне, сообщили о наступлении. Но, огонь в сторону противника не открывали, выжидали. На них двигались два танка, а с имеющимся вооружением против брони наши ребята могли сделать немного, поэтому ждали нас", – вспоминает воин с позывным "Бугор".

Он отметил, что на подступах к башне враг, не увидев сопротивления, подумал, что в ней никого нет. А когда танки противника подошли вплотную, украинские военные открыли огонь. В частности, один из танков начали обстреливать с РПГ.

"В него прилетело около полутора десятка гранат. Серьезный урон бронированной машине они не нанесли, но смогли перебить электрооборудование и обездвижить. Мы этот танк затем оттащили к себе и отдали" Адаму "(Евгению Межевикину), за что он нам был очень благодарен", – отметил боец.

Запустить танк противник не смог, а когда начал покидать его, их всех "положили на месте".

"В тот момент на место боя подлетала наша группа. Неслись туда мы на БМП-2, следом – наш танк. Когда сепары поняли, что получают, их второй танк, остававшийся на ходу, решил сбежать, попутно раздавив своих же бойцов. Примерно в 1,5 км наш танк начинает вести огонь вдогонку по противнику. Мы же подъехали к башне и добили вражескую пехоту. В то время во вражескую машину уже попал бронебойный снаряд и прошил башню", – добавил участник боя.

По его словам, на этом столкновение завершилось, однако оккупанты открыли огонь из минометов, чтобы прикрыть бегство своих бойцов.

Затем, прибыв на место, где был подбит второй танк, украинские военные увидели, что он слишком поврежден для транспортировки, а экипаж в нем – не выжил. Они подорвали его и заминировали.

Спустя несколько дней "Бугор" получил ранения во время попадания снаряда в здание терминала.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 января, в Украине отмечали День памяти защитников Донецкого аэропорта. За мужество, стойкость и несгибаемость перед врагом украинских военных прозвали "киборгами".