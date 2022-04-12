'Когда твой кум уже ничего не решает!' Сеть бурно отреагировала на задержание Медведчука

Вечером во вторник, 12 апреля, стало известно о задержании народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Для этого Служба безопасности Украины провела специальную операцию.

Эта новость стала настоящей сенсацией, на которую бурно отреагировали пользователи сети. Они сразу же создали массу мемов и фотожаб с Медведчуком на основе фото, опубликованного президентом Украины Владимиром Зеленским (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Слава богу есть Бог на небе...всех предателей чтобы половили", "Ох, какая хорошая новость. Ура!", "Какое несчастное падло! Есть Бог на свете! Слава СБУ! Молодцы!", "Ну пусть просит кума о помощи", "Очень грустный", "Чмоня №2!", "Надо кума в пару", "Хорошая работа СБУ!", "Мем: когда твой кум уже ничего не решает", "Путин скажет, что это фейк. А кум с ним в бункере", – писали комментаторы.

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Людей также интересует, какое наказание ждет Медведчука: "Пожизненное, или казнь? Господин президент, с большим доверием и уважением к Вам! Просим держать народ в курсе, куда это чудовище, перед тем как из него выбьют все путлерские секреты?" , – спрашивали в комментариях под постом OBOZREVATEL.

Звучали также предложения "обменять" кума президента РФ Владимира Путина на мир в Украине или на украинский Крым. Однако часть украинцев все же выступает за то, чтобы предатель отвечал за свои поступки перед законом.

"Пусть поменяют на мир в Украине", "Меняйте его на Крым, как минимум", "Вот если бы его кума рядом посадить!", "Главное правильно им воспользоваться", – выразили свое мнение украинцы.

"Самый лучший день космонавтики!!!! Вот так пришелец! Супер!!! Спасибо нашим всем!" – писали в сети.

Ранее Виктор Медведчук, который является подозреваемым в государственной измене, сбежал из-под домашнего ареста. 26 февраля его уже не было на месте.

После этого Лычаковский районный суд Львова 18 марта избрал меру пресечения для скрывающегося от правоохранителей народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Его разрешили взять под стражу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты выяснили, что Медведчук покинул свое имение на Киевщине, однако сбежать из Украины ему не удалось. Он сумел скрыться от правоохранителей, поскольку благодаря решению одиозного судьи Вовка на нем не было электронного браслета.