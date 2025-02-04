Когда Прощенное воскресенье в 2025 году: значение этого дня

Прощенное воскресенье называют важным праздником пасхального цикла. Оно завершает собой неделю празднования Масленицы и предшествует началу Великого поста.

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Поскольку Прощенное воскресенье привязано к празднованию Пасхи, то его дата также ежегодно меняется. OBOZ.UA рассказывает, когда его празднуют в 2025 году, а также про существующие традиции, связанные с этим днем.

Когда Прощенное воскресенье в 2025 году

Прощенное воскресенье предшествует началу Великого поста, который в этом году у православных христиан вводится с 3 марта. Таким образом, праздник, когда проводят Чин прощения, выпадает на 2 марта.

Происхождение праздника

Появление Прощенного воскресенья связывают с обычаем, бытовавшим в древности в монастырях Востока. Тогда в Сыропусное воскресенье в канун Великого поста после последнего скоромного ужина монахи в присутствии прихожан просили друг у друга прощения за свои прегрешения. В знак примирения они обнимались и давали поцелуй мира. Миряне повторяли эти действия. Символично это должно было очистить душу каждого человека перед началом периода поста.

Затем обряд перешел на другие земли, где приняли христианство. Так в Киево-Печерской Лавре монахи его соблюдали до прихода коммунистов. После ужина все шли в церковь, становились друг перед другом на колени, говорили: "Прости меня, отче" или "Прости меня, брат" и трижды целовались. При этом церковный хор пел стихиру из Великого вечернего Сыропусного воскресенья. Расходились после этого молча.

Как отмечают Прощенное воскресенье

В Украине с давних времен в воскресенье перед началом Великого поста принято было просить прощения трижды. Для этого существовал особый обряд. Человек, который хотел облегчить душу, обращался к тому, кого обидел, три раза и получал три ответа:

– Прости мне!

– Бог простит!

- И во второй раз прости!

– Бог простит!

- И в третий раз прости!

– Бог простит и я прощаю!

Этот ритуал можно соблюдать и сейчас. Хотя в чине прощения главное не словесная формула, а искренность, с которой мы обращаемся к тем, кого обидели. Так же искренне следует отпускать обиды. Только тогда душу удастся очистить по-настоящему и приготовиться к началу Великого поста.

С этим также связывают основные запреты этого дня. В Прощенное воскресенье не стоит:

злословить, сплетничать и конфликтовать с другими;

злоупотреблять алкоголем;

отказывать в просьбе о прощении;

отказывать в помощи;

врать или вводить кого-то в заблуждение.

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