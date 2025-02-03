Чем отличается украинская Масленица от русской: стоит ли праздновать

Последняя неделя перед началом Великого поста во многих культурах считается праздничной. У славянских народов она получила название Масленица, но является ли этот праздник присущим украинской культуре?

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OBOZ.UA изучил традиции и обычаи масленичных празднований. А также рассказывает, когда в этом году отмечают Масленицу и чем украинская Сыропусная неделя отличается от российской.

Что такое Масленица

Корни этого праздника восходят к дохристианским временам, когда люди накануне наступления весны устраивали многодневное веселье, чтобы попрощаться с зимой и хорошо отдохнуть перед началом сезона полевых работ. В Украине праздник Масленицы имеет еще несколько названий – "Сиропус", "Пущення", "Колодій", "Бабське свято", "Общиця".

В церковном календаре Масленица особого места не имеет. Она совпадает с Сыропусной неделей, когда верующие в последний раз перед Великим постом употребляют в пищу молочные продукты – мясо в это время уже не едят. Впрочем, церковь относится к веселью в это время спокойно и не запрещает развлекаться и смаковать блюда с сыром и маслом.

Когда Масленица в 2025 году

Дата начала Сыропусной недели зависит от даты ежегодно меняющейся Пасхи. По православной традиции Масленица начинается за 56 дней до величайшего христианского праздника и длится неделю.

Поскольку в 2025 году Пасха приходится на 20 апреля, Масленицу украинцы начнут праздновать 24 февраля. А завершится веселая неделя 2 марта.

Традиции Масленицы

В сознании общества Масленица тесно связана с блинами. Якобы они символизируют собой солнце, которое вот-вот начнет приобретать силу и прогонять зиму. На самом деле фольклористы утверждают, что есть блины в Сыропусную неделю – это русская традиция. В Украине главным праздничным блюдом были вареники. Их начиняли кисломолочным сыром и ели со сметаной или маслом.

Вероятно, что эта традиция появилась под влиянием сельскохозяйственного цикла. Приблизительно в это время телятся коровы, поэтому в домах было немало молока, из которого готовил разные молочные продукты.

На Масленицу завершался зимний сезон свадеб. Те пары, которые не успевали пожениться, должны были ждать завершения Пасхи, чтобы встать на рушничок.

С помолвкой и свадьбой связан еще один важный обряд Сиропусной недели – Колодий. Название свое он получил от украшенной деревянной колодки. Ее замужние женщины специально изготовляли и привязывали к ноге девушкам и парням на выданьи, которые не нашли себе до сих пор пары. Это было своеобразным наказанием за неспешность для них. Чтобы не ходить с этой колодкой, "виновные" должны были давать выкуп – угощать женщин сладостями, праздничными блюдами или водкой или дарить им цветные ленты или ожерелья.

Колодка за неделю проходила целый жизненный цикл. В понедельник женщины собирались в корчме и изготовляли ее – так колодка "рождалась". Во вторник ее "крестили", а в среду справляли "крестины". В четверг по традиции колодка умирала, в пятницу ее хоронили, а в субботу оплакивали. В воскресенье наставала пора привязывать ее к одиноким молодым людям и собирать с них выкупы.

К Масленице всегда нужно было тщательно убрать дом и налепить побольше вареников. Их ели не только дома, но и дарили соседям или родственникам, оставляли у жилища для душ умерших родственников.

В последний день Масленицы празднуют Прощенное воскресенье. Считается, что в этот день следует подготовиться к началу Великого поста, облегчив свою душу. Для этого просят прощения у всех, кого могли обидеть. Происходит это с помощью специального обряда – обратиться за прощением нужно было трижды:

— Прости мені!

— Бог простить!

— І в другий раз прости!

— Бог простить!

— І в третій раз прости!

— Бог простить і я прощаю!

Итак, в украинской традиции праздник Масленицы действительно присутствует. Его широко справляли во всех регионах страны. Однако посвящали неделю не только проводам зимы, но и семейному теплу и улучшению отношений с близкими.

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