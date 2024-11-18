Когда празднуют Новый год Змеи по восточному календарю: точная дата

Традиционно мы празднуем приход нового "хозяина года" по восточному календарю вместе с наступлением Нового года. Но на самом деле, европейский и китайский календари расходятся в дате определения праздника.

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Поэтому на самом деле год Зеленой Змеи наступит не 1 января 2025, а в другую дату. OBOZ.UA узнал, когда, и почему дать празднование так сильно расходятся.

Почему китайский Новый год отмечается не 1 января

В дополнение к солнечному григорианскому календарю, который является универсальным для всего мира, Китай использует также лунный календарь. Именно по нему в стране определяют даты наступления нового года, или приход весны, отмечают середину осени и другие традиционные праздники.

Согласно этому календарю, год начинается в день второго новолуния после зимнего солнцестояния. Праздник обычно приходится на период с 21 января по 20 февраля. В этот день наступает первый день первого месяца и вступает в силу новый покровитель года.

Всего таких покровителей в китайском календаре 12: Крыса, Корова, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья. Они поочередно посвящаются одной из пяти стихий – Дереву (зеленый цвет), Огню (красный цвет), Земле (желтый цвет), Металлу (белый цвет) и Воде (синий или черный цвет). Когда каждый знак пройдет через пять стихий, завершается традиционный 60-летний цикл.

Когда начнется год Зеленой Змеи

Согласно китайскому календарю, 2025 год станет годом Зеленой (деревянной) Змеи. Праздник наступления этого года будет достаточно ранним. В этот раз китайский Новый год будут отмечать 29 января. Именно с этой даты покровительница года вступит в силу.

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