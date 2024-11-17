В каких цветах встречать Новый год-2025: как задобрить Деревянную Змею

Сейчас кажется, что до Нового года еще целая куча времени. Особенно до китайского Нового года, который наступит 29 января. Однако астрологи советуют уже начинать подбирать себе наряды на новогоднюю ночь.

Видео дня

Все дело в том, что от цвета, в котором вы встретите Год Змеи, зависит, насколько благосклонна будет к вам удача. Поэтому OBOZ.UA решил собрать цвета, которые следует выбрать для новогодней ночи, а также те, которых лучше избегать.

Счастливые цвета Года Змеи

Поскольку по стихии следующий год будет посвящен дереву, то астрологи рекомендуют выбирать цвета, присущие змеям, которые часто вылезают на деревья и прячутся в их листве. В первую очередь это зеленый, коричневый и желтый.

Также удачным выбором станет такая версия желтого, как золотой. Следует рассмотреть варианты платьев и костюмов из блестящих тканей, таких как атлас или шелк.

Удачным выбором также станет змеиный принт. Особенно если это будет новая вещь. Подарите Змее новую кожу и она не обойдет вас вниманием.

Конечно, украшения для новогодней ночи лучше выбирать тоже золотые. Из камней оптимальным выбором станут жемчуг и все те, которые имеют зеленый цвет – от драгоценных изумрудов и агатов до более скромных яшмы и малахита. Также можно обратить внимание на коричневые камни – дымчатый кварц, турмалин, гиацинтовый циркон и т.д.

Несчастливые цвета Года Змеи

Что точно не понравится хозяйке года, так это цвета, которые ассоциируются с огнем и опасностью – змеи боятся огня и избегают его, потому красный и оранжевый в эту новогоднюю ночь под запретом. Также следует избегать фиолетового и серого. А еще любых флуоресцентных оттенков.

Кстати, если змеиный принт на праздник будет уместен, то настоящая змеиная кожа – это табу. Также не стоит надевать слишком тесные вещи, например корсетные платья. Змея любит свободу движений, а жесткий каркас наряда их сильно ограничивает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каких цветах будет украшена главная новогодняя елка Украины.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.