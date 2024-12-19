Когда носят ужин крестным родителям: дата в 2024 году

Рождество в Украине имеет много интересных традиций. Например, издавна было принято накануне праздника носить крестным ужин – это символизировало единение, поддержку и взаимопомощь. Дети, неся ужин крестным, выражают свое уважение и благодарность за их опеку.

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После перехода на новоюлианский календарь православные верующие отмечают Рождество 25 декабря, а Сочельник соответственно – 24 декабря. Когда дети носят ужин крестным родителям и что принято класть в корзину – читайте в материале OBOZ.UA.

Когда дети носят ужин крестным родителям

Нести ужин крестным – это не просто формальность, а проявление уважения и любви. Этот обычай передавался из поколения в поколение и является важной частью нашего культурного наследия.

В Сочельник дети в городах и селах традиционно ходили в гости к крестным и приносили корзину с кутьей и гостинцами, а получали подарки и вкусности. Потом дома вместе с родными дети садились за праздничный стол и после появления первой звезды начинали ужинать.

Сочельник по новоюлианскому календарю приходится на 24 декабря.

Что дети приносят на ужин крестным

В канун Рождества дети традиционно приносили крестным родителям праздничную корзину. Обязательными гостинцами были кутья и хлеб. Остальное наполнение корзины зависит от возможностей, пожеланий и личных предпочтений.

Обычно добавляли пирожки, вареники, хлеб и другую выпечку: пончики, пироги, рулеты, печенье или кексы. Можно положить и сладости – конфеты, сухофрукты, орехи и мед. В банку или бутылку часто наливали праздничный компот. Наполнить корзину можно всеми блюдами, которые готовились на сочельник.

В Сочельник, здороваясь с крестными, дети должны сказать: "Христос народжується!", а ответ услышать – "Славимо його!".

После приветствия ребенку передает корзину со словами: "Мама та тато вечерю надіслали. Доброго вечора!".

Крестные родители угощают сладостями или фруктами. Можно также давать подарки или деньги.

По поверью, посуду, в которой несли ужин, забирать домой нельзя – она должна остаться как подарок. Так что к упаковке всегда подходили с особым вниманием, выбирая лучшие тарелки.

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