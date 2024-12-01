Когда заканчивается Рождественский пост в 2024 году: как правильно питаться

В православной традиции есть несколько ежегодных постов, предшествующих великим праздникам – Пасхе, Рождеству, Успению Пресвятой Богородицы. Рождественский пост христиане восточного обряда еще называют "Пилипівським", поскольку начинается он после дня святого апостола, приходящегося на 14 ноября.

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Пост длится 40 дней – с 15 ноября по 24 декабря. OBOZ.UA рассказывает, как правильно питаться в пост.

Значение поста перед Рождеством

Пост – это не только об ограничениях в еде. Главное внимание должно быть обращено на духовное очищение. Следует чаще делать добрые дела, заняться благотворительностью или волонтерством, помогать нуждающимся.

В период поста лучше воздерживаться от ссор и конфликтов, не совершать зла, не врать. Православные верующие в пост чаще ходят в церковь, искренне молятся, воздерживаются от развлечений.

Традиция поста перед Рождеством появилась в V веке. Сначала ограничения продолжались 7 дней, а в 1166 г. патриарх Константинопольский Лука увеличил его продолжительность до 40 дней.

В православии церкви Рождественский пост называют "малой четырехдесятницей", а Пасхальный – "большой четырехдесятницей".

Что можно употреблять во время поста

В начале поста можно есть рыбу и блюда на растительном масле, например, каши. В последнюю неделю перед Рождеством некоторые верующие отказываются и от этих продуктов, или переходят на сухое питание.

Говорят, что от вкусной разнообразной пищи закаляет дух, помогает сосредоточить мысли на важном и привести в порядок душевное состояние.

Когда заканчивается Рождественский пост

Заканчивается пост в канун Рождества, то есть 24 декабря. В народе его называют Сочельник или Подвечерие Рождества Христова.

По новоюлианскому церковному календарю Рождество празднуют 25 декабря. Кстати, православный пост часто путают с католическим предрождественским, но это совсем разные вещи. Католический пост называется "адвент" и длится с 28 ноября по 24 декабря.

Календарь питания

Прежде чем принимать решение – поститься или нет, следует обратить внимание на здоровье. В частности, беременным женщинам или людям с хроническими болезнями поститься не следует или лучше ослабить определенные ограничения.

Общие правила запрещают в пост:

мясные продукты;

молоко, творог и творожные продукты;

яйца;

алкоголь.

Также есть отдельные церковные указания по дням недели. Так, по понедельникам, средам и пятницам можно употреблять постную пищу без масла. Во вторник и четверг разрешена растительная пища с растительным маслом. В субботу и воскресенье до 20 декабря разрешено есть рыбу.

Кроме того, рыбные блюда можно есть по большим праздникам: Введение Пресвятой Богородицы в храм и день Николая Чудотворца.

Период с 20 по 24 декабря – самый строгий, в эти дни нельзя употреблять ни рыбу, ни растительное масло, только сухие блюда.

Нет ограничений по употреблению овощей и фруктов, круп, бобовых, грибов. Можно добавлять к блюдам семена, орехи и злаки.

Ранее OBOZ.UA публиковал календарь постов на 2025 год и рассказывал, как изменились даты.

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