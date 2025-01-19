Когда Масленица в 2025 году: точная дата и как ее вычисляют
Масленица – это традиционный славянский праздник, который отмечается в последнюю неделю перед Великим постом. Праздник имеет древние корни и связан с проводами зимы. Основными элементами являются народные гуляния, приготовление вареников и блинов, а также участие в различных обряде сожжение чучела.
Масленица длится неделю, которую в народе называют Сиропусной, Сырной, Колодием, Заговинами или Запустами. OBOZ.UA рассказывает, когда в 2025 году начнутся проводы зимы и как рассчитывают период Масленицы.
Когда Масленица в 2025 году
Масленица зависит от даты празднования Пасхи. Сырной называют последнюю неделю перед началом Великого поста.
Дата Пасхи определяется по сложному астрономическому расчету и связана с фазами Луны и положением Солнца. Именно поэтому дата Пасхи, а соответственно и Масленицы, ежегодно разная.
Вычислить дату Масленицы можно по формуле:
- нужно взять за "начальную точку" день Пасхи;
- отнять от даты Пасхи 56 дней (48 дней Великого поста и дни, когда празднуют непосредственно Масленицу).
Масленица в 2025 году начнется 24 февраля, а завершится 2 марта.
История и традиции праздника
Масленица символизирует конец зимнего цикла и начало весеннего. Этот праздник считался временем очищения, когда люди прощались с зимними холодами. С приходом весны наступало время обновления и плодородия.
Древнее название праздника – Колодий. Наши предки имели традицию печь жертвенный хлеб – "млинець". Блинчики, которые готовятся на Масленицу, имеют круглую форму и золотистый цвет, символизирующий солнце. Они являются основным блюдом праздника и выступают как оберег от злых сил, а также символ достатка и плодородия.
Однако этнологи и фольклористы подчеркивают, что для украинцев обрядовой едой во время Масленицы, прежде всего, были вареники с сыром и блинчики (блины с начинкой). Традиционно на Колодия варили и капустняк или борщ с рыбой.
Поскольку Масленицу отмечают в течение 7 дней перед началом Великого поста, эту неделю считают подготовительной, так что блюда обычно готовят без добавления мяса.
Народные гуляния на Масленицу – это важная часть праздника, сопровождаемая веселыми обрядами, танцами, песнями и разнообразными развлечениями.
Одним из центральных обрядов Масленицы является сжигание чучела, которое символизирует зиму. Чучело традиционно изготавливается из соломы, одевается в старую одежду, а в последний день Сырной недели его сжигают на костре.
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