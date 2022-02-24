'Когда кровь начнет литься потоками, вас никто не услышит': Геращенко призвал россиян остановить Путина. Видео

Бывший заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обратился с мощным посланием к россиянам из-за агрессивной политики Владимира Путина по отношению к украинскому государству. Он призвал жителей России остановить своего президента от возможного вторжения в Украину.

Видеоролик Геращенко опубликовал на своем канале на Youtube. Он отметил, что речь идет не о вторжении в "Л/ДНР", а про открытое продолжение вторжения на украинскую землю (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы).

Геращенко считает, что, если народ России промолчит и в этот раз, украинцы будут отвечать достойно – погибнут тысячи российских и украинских солдат.

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"Если сейчас российский народ промолчит, и сегодня будет отдан приказ на вторжение в Украину, мы ответим достойно, будем стрелять в тех, кто придет на нашу землю с мечом. Погибнут тысячи российских и украинских солдат, будут гибнуть ни в чем не повинные украинские женщины, дети и старики. Матери и деты будут оплакивать российских мужчин, погибших, вторгнувшись на чужую землю. Но вы, россияне, еще можете остановить приближающуюся трагедию, остановить Путина", – сказал он.

Он призвал жителей России не молчать, а говорить со своими родными о том, что не хотят войны, писать об этом в социальных сетях и публиковать видео.

"Поверьте: те, кто вас слушают, услышат. Те, у кого хватит смелости, пишите об этом в социальных сетях, записывайте короткие видеоролики и размещайте их Вконтакте, Одноклассниках, в ТикТоке. Говорите, что вы категорически против вторжения в Украину", – сказал экс-чиновник.

Он также обратился к российской интеллигенции – писателям, композиторам, художникам – с просьбой не молчать. "После того, как начнет потоками литься кровь, ваши голоса уже мало, кто услышит", – считает Геращенко.

Политик отметил, что никакие санкции западных стран не напугают Путина, а нашим народам еще столетия придется жить рядом. Он также призвал россиян не верить фейкам о том, что у Украины были намерения вернуть Крым и Донбасс силовым путем. "Все попытки российской пропагандистской машины придумывать поводы ля вторжения в Украину – это чудовищная ложь и провокация", – говорится в обращении.

Геращенко добавил: вторжение в Украину станет концом той России, которую ее жители знают сейчас.

"Запомните: Украина не Россия, но Украина и не враг России. Дайте нам жить спокойно, живите спокойно сами, нам всем нужен мир. Остановите Путина!" – сказал экс-замминистра.

Как сообщал OBOZREVATEL, известные грузинские деятели обратились к украинскому народу со словами поддержки на фоне информации о возможном вторжении российской армии на территорию Украины. Грузины записали видео, в котором отметили, что поддерживают нашу страну и верят в ее победу.