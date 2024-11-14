Не только Рождество и Николая: какие церковные праздники отмечают в декабре

Декабрь приносит радостную и праздничную атмосферу. Война научила, что нужно ценить каждый миг, поэтому важно не упускать случая собраться вместе с родными и друзьями, чтобы насладиться счастливыми моментами и искренними разговорами за праздничным столом.

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Однако декабрь – это не только Рождество и Новый Год. OBOZ.UA публикует полный календарь церковных праздников на последний месяц года и напоминает, что День святого Николая теперь приходится на 6 декабря, а Щедрый вечер – на 31 декабря.

Главные церковные праздники в декабре 2024

6 декабря – святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;

9 декабря – непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы;

25 декабря – Рождество Христово;

31 декабря – святых и праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня; преподобной Мелании Римлянки.

Церковный календарь на декабрь 2024 по новому стилю

1 декабря – пророка Наума;

2 декабря – пророка Аввакума;

3 декабря – пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;

4 декабря – великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;

5 декабря – преподобного Саввы Освященного;

6 декабря – святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;

7 декабря – День Амвросия Медиоланского;

8 декабря – преподобного Патапия Фивского;

9 декабря – непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы;

10 декабря – мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

11 декабря – преподобного Даниила Столбника;

12 декабря – святого Спиридона, епископа Тримитийского.

13 декабря – мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;

14 декабря – мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;

15 декабря – преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;

16 декабря – святого Огия;

17 декабря – пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;

18 декабря – мученика Севастиана и других;

19 декабря – мученика Бонифатия;

20 декабря – священномученика Игнатия Богоносца;

21 декабря – мученицы Юлиании;

22 декабря – великомученицы Анастасии;

23 декабря – десять мучеников в Крите;

24 декабря – вечер Рождества Христова; преподобномученицы Евгении;

25 декабря – Рождество Христово;

26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы; священномученика Евтимия, епископа Сардейского;

27 декабря – святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана;

28 декабря – святых мучеников 20 тысяч, сожженных в Никомидии;

29 декабря – святых детей, при Христе убитых в Вифлееме; преподобного Маркелла, игумена обители Неусыпаемых;

30 декабря – мученицы Анисии;

31 декабря – святых и праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня; преподобной Мелании Римлянки.

Церковный календарь на декабрь 2024 года по старому стилю

1 декабря – святых мучеников Платона и Романа;

2 декабря – пророка Авдия, мученика Варлаама;

3 декабря – преподобного Григория Декаполита;

4 декабря – Введение в Храм Пресвятой Богородицы;

5 декабря – апостола Филимона и тех, кто с ним;

6 декабря – святых епископов Амфилохия и Григория;

7 декабря – великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия;

8 декабря – священномучеников Петра и Климента;

9 декабря – преподобного Алипия Столпника;

10 декабря – святого Иакова, Знамение Пресвятой Богородицы;

11 декабря – преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;

12 декабря – мучеников Парамона и Филумена;

13 декабря – святого апостола Андрея Первозванного;

14 декабря – пророка Наума;

15 декабря – пророка Аввакума;

16 декабря – пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;

17 декабря – великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;

18 декабря – преподобного Саввы Освященного;

19 декабря – святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;

20 декабря – День Амвросия Медиоланского;

21 декабря – преподобного Патапия Фивского;

22 декабря – непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы;

23 декабря – мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;

24 декабря – преподобного Даниила Столбника;

25 декабря – святого Спиридона, епископа Тримитийского.

26 декабря – мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;

27 декабря – мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;

28 декабря – преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;

29 декабря – святого Огия,

30 декабря – пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;

31 декабря – мученика Севастиана и других.

Также OBOZ.UA рассказывал, как празднуют Щедрый вечер и какие традиции и приметы на 31 декабря.

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