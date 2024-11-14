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Не только Рождество и Николая: какие церковные праздники отмечают в декабре

Алина Милсент
Общество
3 минуты
216
Не только Рождество и Николая: какие церковные праздники отмечают в декабре

Декабрь приносит радостную и праздничную атмосферу. Война научила, что нужно ценить каждый миг, поэтому важно не упускать случая собраться вместе с родными и друзьями, чтобы насладиться счастливыми моментами и искренними разговорами за праздничным столом.

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Однако декабрь – это не только Рождество и Новый Год. OBOZ.UA публикует полный календарь церковных праздников на последний месяц года и напоминает, что День святого Николая теперь приходится на 6 декабря, а Щедрый вечер – на 31 декабря.

Главные церковные праздники в декабре 2024

  • 6 декабря – святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;
  • 9 декабря – непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы;
  • 25 декабря – Рождество Христово;
  • 31 декабря – святых и праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня; преподобной Мелании Римлянки.

Церковный календарь на декабрь 2024 по новому стилю

  • 1 декабря – пророка Наума;
  • 2 декабря – пророка Аввакума;
  • 3 декабря – пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;
  • 4 декабря – великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;
  • 5 декабря – преподобного Саввы Освященного;
  • 6 декабря – святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;
  • 7 декабря – День Амвросия Медиоланского;
  • 8 декабря – преподобного Патапия Фивского;
  • 9 декабря – непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы;
  • 10 декабря – мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
  • 11 декабря – преподобного Даниила Столбника;
  • 12 декабря – святого Спиридона, епископа Тримитийского.
  • 13 декабря – мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;
  • 14 декабря – мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
  • 15 декабря – преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;
  • 16 декабря – святого Огия;
  • 17 декабря – пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;
  • 18 декабря – мученика Севастиана и других;
  • 19 декабря – мученика Бонифатия;
  • 20 декабря – священномученика Игнатия Богоносца;
  • 21 декабря – мученицы Юлиании;
  • 22 декабря – великомученицы Анастасии;
  • 23 декабря – десять мучеников в Крите;
  • 24 декабря – вечер Рождества Христова; преподобномученицы Евгении;
  • 25 декабря – Рождество Христово;
  • 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы; священномученика Евтимия, епископа Сардейского;
  • 27 декабря – святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана;
  • 28 декабря – святых мучеников 20 тысяч, сожженных в Никомидии;
  • 29 декабря – святых детей, при Христе убитых в Вифлееме; преподобного Маркелла, игумена обители Неусыпаемых;
  • 30 декабря – мученицы Анисии;
  • 31 декабря – святых и праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня; преподобной Мелании Римлянки.

Церковный календарь на декабрь 2024 года по старому стилю

  • 1 декабря – святых мучеников Платона и Романа;
  • 2 декабря – пророка Авдия, мученика Варлаама;
  • 3 декабря – преподобного Григория Декаполита;
  • 4 декабря – Введение в Храм Пресвятой Богородицы;
  • 5 декабря – апостола Филимона и тех, кто с ним;
  • 6 декабря – святых епископов Амфилохия и Григория;
  • 7 декабря – великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия;
  • 8 декабря – священномучеников Петра и Климента;
  • 9 декабря – преподобного Алипия Столпника;
  • 10 декабря – святого Иакова, Знамение Пресвятой Богородицы;
  • 11 декабря – преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;
  • 12 декабря – мучеников Парамона и Филумена;
  • 13 декабря – святого апостола Андрея Первозванного;
  • 14 декабря – пророка Наума;
  • 15 декабря – пророка Аввакума;
  • 16 декабря – пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;
  • 17 декабря – великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;
  • 18 декабря – преподобного Саввы Освященного;
  • 19 декабря – святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;
  • 20 декабря – День Амвросия Медиоланского;
  • 21 декабря – преподобного Патапия Фивского;
  • 22 декабря – непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы;
  • 23 декабря – мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
  • 24 декабря – преподобного Даниила Столбника;
  • 25 декабря – святого Спиридона, епископа Тримитийского.
  • 26 декабря – мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;
  • 27 декабря – мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
  • 28 декабря – преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;
  • 29 декабря – святого Огия,
  • 30 декабря – пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;
  • 31 декабря – мученика Севастиана и других.

Также OBOZ.UA рассказывал, как празднуют Щедрый вечер и какие традиции и приметы на 31 декабря.

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