Не только Рождество и Николая: какие церковные праздники отмечают в декабре
Декабрь приносит радостную и праздничную атмосферу. Война научила, что нужно ценить каждый миг, поэтому важно не упускать случая собраться вместе с родными и друзьями, чтобы насладиться счастливыми моментами и искренними разговорами за праздничным столом.
Однако декабрь – это не только Рождество и Новый Год. OBOZ.UA публикует полный календарь церковных праздников на последний месяц года и напоминает, что День святого Николая теперь приходится на 6 декабря, а Щедрый вечер – на 31 декабря.
Главные церковные праздники в декабре 2024
- 6 декабря – святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;
- 9 декабря – непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы;
- 25 декабря – Рождество Христово;
- 31 декабря – святых и праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня; преподобной Мелании Римлянки.
Церковный календарь на декабрь 2024 по новому стилю
- 1 декабря – пророка Наума;
- 2 декабря – пророка Аввакума;
- 3 декабря – пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;
- 4 декабря – великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;
- 5 декабря – преподобного Саввы Освященного;
- 6 декабря – святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;
- 7 декабря – День Амвросия Медиоланского;
- 8 декабря – преподобного Патапия Фивского;
- 9 декабря – непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы;
- 10 декабря – мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
- 11 декабря – преподобного Даниила Столбника;
- 12 декабря – святого Спиридона, епископа Тримитийского.
- 13 декабря – мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;
- 14 декабря – мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
- 15 декабря – преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;
- 16 декабря – святого Огия;
- 17 декабря – пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;
- 18 декабря – мученика Севастиана и других;
- 19 декабря – мученика Бонифатия;
- 20 декабря – священномученика Игнатия Богоносца;
- 21 декабря – мученицы Юлиании;
- 22 декабря – великомученицы Анастасии;
- 23 декабря – десять мучеников в Крите;
- 24 декабря – вечер Рождества Христова; преподобномученицы Евгении;
- 25 декабря – Рождество Христово;
- 26 декабря – Собор Пресвятой Богородицы; священномученика Евтимия, епископа Сардейского;
- 27 декабря – святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана;
- 28 декабря – святых мучеников 20 тысяч, сожженных в Никомидии;
- 29 декабря – святых детей, при Христе убитых в Вифлееме; преподобного Маркелла, игумена обители Неусыпаемых;
- 30 декабря – мученицы Анисии;
- 31 декабря – святых и праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, по плоти брата Господня; преподобной Мелании Римлянки.
Церковный календарь на декабрь 2024 года по старому стилю
- 1 декабря – святых мучеников Платона и Романа;
- 2 декабря – пророка Авдия, мученика Варлаама;
- 3 декабря – преподобного Григория Декаполита;
- 4 декабря – Введение в Храм Пресвятой Богородицы;
- 5 декабря – апостола Филимона и тех, кто с ним;
- 6 декабря – святых епископов Амфилохия и Григория;
- 7 декабря – великомученицы Екатерины и великомученика Меркурия;
- 8 декабря – священномучеников Петра и Климента;
- 9 декабря – преподобного Алипия Столпника;
- 10 декабря – святого Иакова, Знамение Пресвятой Богородицы;
- 11 декабря – преподобномученика Стефана Нового, мученика Иринарха;
- 12 декабря – мучеников Парамона и Филумена;
- 13 декабря – святого апостола Андрея Первозванного;
- 14 декабря – пророка Наума;
- 15 декабря – пророка Аввакума;
- 16 декабря – пророка Софония, преподобного Иоанна Молчальника;
- 17 декабря – великомученицы Варвары, преподобного Иоанна Дамаскина;
- 18 декабря – преподобного Саввы Освященного;
- 19 декабря – святого Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских;
- 20 декабря – День Амвросия Медиоланского;
- 21 декабря – преподобного Патапия Фивского;
- 22 декабря – непорочное Зачатие святой Анной Пресвятой Богородицы;
- 23 декабря – мучеников Мины, Ермогена и Евграфа;
- 24 декабря – преподобного Даниила Столбника;
- 25 декабря – святого Спиридона, епископа Тримитийского.
- 26 декабря – мучеников Евстратия, Евгения, Авксентия и Ореста;
- 27 декабря – мучеников Тирса, Левкия, Филимона, Аполлония, Калиника;
- 28 декабря – преподобного Павла, святителя Стефана и мученика Элевтерия;
- 29 декабря – святого Огия,
- 30 декабря – пророка Даниила и Анании, Азарии и Мисаила;
- 31 декабря – мученика Севастиана и других.
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