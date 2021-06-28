Зеленский поздравил нардепов с юбилеем Конституции и пошутил о Евро-2020: главное из выступления

В Украину к 30-летию независимости Украины в Киев привезут оригинал конституции Пилипа Орлика 1710 года. Документ доставят из Швеции, где он находится в национальном архиве.

Об этом по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины с трибуны Верховной Рады сообщил президент Владимир Зеленский. Он также отметил, что Украина получила три копии конституции Орлика. Один вариант уже представлен в фойе ВР, второй будет находиться в Офисе президента, третий – здании Конституционного суда.

"К тридцатой годовщине Независимости Украины впервые за 311 лет в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Конституцию вместе с булавой гетьмана Пилипа Орлика и гетьмана Ивана Мазепы все желающие могут увидеть в Софийском соборе", – сообщил он.

Видео дня

Благодаря Швецию за предоставление документа, Зеленский пошутил о Евро-2020.

"За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз показывает, что является нашим большим другом. Мы верим, что и завтра она, в третий раз, покажет как сильно любит Украину. На самом деле, я пошутил, я всем желаю завтра успеха, и пусть победит сильнейший, но кто сильнее – мы с вами знаем", – говорил он.

Поясним, что завтра, 29 июня, в рамках Евро-2020 пройдет футбольный матч между Украиной и Швецией.

В своем выступлении Зеленский напомнил, что в украинской Конституции был утвержден украинский язык как единственный государственный, утвержден малый герб и гимн. После этого он заявил, что вносит в Раду неотложный проект закона о большом гербе Украины. Президент отметил, что было много попыток утвердить этот государственный символ. Он добавил, что надеется, что к 30-летию независимости в этом вопросе будет поставлена точка. Представлять законопроект перед нардепами будет первый президент Украины Леонид Кравчук.

"В соответствии со статьей 93 Конституции Украины я вношу на рассмотрение Верховной Рады законопроект о большом государственном гербе Украины, и обозначаю его как неотложный", – сообщил Зеленский.

Глава государства также поблагодарил депутатов всех партий и фракций за работу, и выразил благодарность депутатам Рады второго созыва, который принимали Конституцию в 1996 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, День Конституции Украины ежегодно отмечается на государственном уровне 28 июня. В 2021 году эта дата выпадает на понедельник, в связи с чем украинцы получили три выходных дня подряд: 26, 27 и 28 числа.