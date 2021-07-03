Мендель представила отрывок из книги о своей жизни и работе с Зеленским. Видео

Бывшая пресс-секретарь шестого украинского президента Юлия Мендель написала книгу с элементом автобиографии. В ней она рассказала о непростой судьбе, полной противоречий и приключений, которая привела ее в политический истеблишмент Украины.

Об этом сама Юлия написала у себя в Facebook. Она призналась, что готовила книгу к изданию с большим трудом целых два года (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Писать эту книгу было крайне сложно. Я бралась за нее не раз, прописывала по несколько десятков тысяч слов – и заканчивала проекты", – написала Мендель у себя в публикации.

Она пообещала, что книга о ее жизни будет честной и откровенной, никаких попыток выглядеть положительным героем она не делала. Ключевой задачей произведения – донести читателям правду, которая не всегда бывает приятной или вдохновляющей.

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Отметим, что Юлия Мендель во время работы на должности пресс-секретаря президента Зеленского не раз попадала в скандалы и сама становилась жертвой нелестных сплетен и интриг.

Так, ее не раз обвиняли в интимных отношениях с боссом, "желтая пресса" даже писала о ее беременности от него. В ответ на это Мендель посоветовала не обращать внимание на фейки. О том, каковы истинные отношения у нее с Зеленским она призналась в большом интервью на канале ZIK.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Офисе президента рассказали, почему Юлия Мендель покинула пост пресс-секретаря Владимира Зеленского.