Кличко выразил соболезнования семье погибшего мэра Кривого Рога

Антонина Карташева
Антонина Карташева
Общество
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Кличко выразил соболезнования семье погибшего мэра Кривого Рога

Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования семье погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова и завил, что вместе с другими рассчитывает на оперативное расследование.

Об этом он написал в Facebook. Добавим, что трагедия произошла 15 августа, на месте до сих пор работают правоохранители.

"Выражаю искренние соболезнования семье и близким трагически погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Ассоциация городов Украины рассчитывает на оперативное, объективное и открытое расследование этого резонансного дела. Общество должно знать, что произошло на самом деле", – написал мэр Киева.

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Кличко отреагировал на смерть мэра Кривого Рога.

Добавим, что семья покойного сейчас находится на отдыхе. Сам Павлов приехал домой раньше всех, в четверг.

Как сообщал OBOZREVATEL :

  • Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома в воскресенье, 15 августа. Возле него лежал автомат. Позже стало известно, что оружие принадлежало покойному.

  • Правоохранители открыли производство по статье 115 УК – убийство. Сейчас криминалисты работают на месте происшествия, ищут свидетелей. Ожидается экспертиза.

  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет следить за делом о смерти Павлова и возьмет его под личный контроль.

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