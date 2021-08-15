Кличко выразил соболезнования семье погибшего мэра Кривого Рога
Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования семье погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова и завил, что вместе с другими рассчитывает на оперативное расследование.
Об этом он написал в Facebook. Добавим, что трагедия произошла 15 августа, на месте до сих пор работают правоохранители.
"Выражаю искренние соболезнования семье и близким трагически погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Ассоциация городов Украины рассчитывает на оперативное, объективное и открытое расследование этого резонансного дела. Общество должно знать, что произошло на самом деле", – написал мэр Киева.
Добавим, что семья покойного сейчас находится на отдыхе. Сам Павлов приехал домой раньше всех, в четверг.
Как сообщал OBOZREVATEL :
Мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли застреленным на пороге собственного дома в воскресенье, 15 августа. Возле него лежал автомат. Позже стало известно, что оружие принадлежало покойному.
Правоохранители открыли производство по статье 115 УК – убийство. Сейчас криминалисты работают на месте происшествия, ищут свидетелей. Ожидается экспертиза.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет следить за делом о смерти Павлова и возьмет его под личный контроль.