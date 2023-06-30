Кличко: война – не оправдание для притеснения прав громад и закручивания гаек на местах

Мэр Киева, глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко выступил на открытии конференции по демократическому управлению, организованной Международным республиканским институтом (IRI). Мэр столицы подчеркнул, что местное самоуправление является частью публичной власти и основой демократии во всех демократических странах.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"Сегодня все громады имеют перед собой задачи: срочные, которые нужно решать уже сейчас – это предоставление услуг, восстановление жилья, помощь бизнеса для создания рабочих мест. И стратегические – это реформы, которые обеспечат системное восстановление Украины после Победы", – отметил мэр Киева.

"Местное самоуправление должно восстанавливаться на деоккупированных территориях как можно быстрее, без ограничений прав жителей. Война не является оправданием для притеснений прав громад, для закручивания гаек на местах, для политических разборок и противостояния. Это не нужно и не приведет к успеху ни внутри страны, ни в стране. с агрессором", – подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что децентрализация в Украине была одной из ключевых реформ в последние годы. И обеспечивает более эффективное использование ресурсов. И более объективный учет потребностей громад. Одним из ключевых преимуществ децентрализации является увеличение ответственности местных органов власти перед громадой, когда люди могут влиять на решения, которые их касаются.

Местное самоуправление во всех демократических странах строится снизу вверх, а не наоборот. И это – основа демократии и развития государства. Поскольку сегодня вызывает обеспокоенность чрезмерная централизация власти, использование правоохранительных органов для давления на бизнес и местные власти. Воздействие центральных органов власти на судебную систему. Не должно быть политической борьбы и недемократических методов в управлении государством, стремящимся в ЕС и НАТО!", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он поблагодарил американский народ и Международный республиканский институт за постоянное внимание к вопросам демократического развития украинского государства. За усилия, которые они прилагают для нашей победы, и процесс восстановления и восстановления Украины.