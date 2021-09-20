Китайский зоопарк показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад: объявлен конкурс на лучшие имена для детенышей. Фото
В зоопарке Чунцин в Китае показали медвежат-близнецов большой панды, которым 17 сентября исполнилось 100 дней. В честь них состоялось мероприятие с целью привлечь общественность к выбору имен для малышей.
Как сообщает Ecns.cn, мама близняшек – гигантская панда Мангзай. Она родила медвежат 10 июня этого года. Оба детеныша сейчас отлично себя чувствуют.
Большая панда, или бамбуковый медведь – вид всеядных млекопитающих из семейства медвежьих со своеобразной черно-белой окраской шерсти, обладающих некоторыми признаками енотов. Обитает этот вид в горных регионах центрального Китая: Сычуани и Тибете. Со второй половины XX века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая.
Напомним, летом 2021 года в Одесском зоопарке родились малыши европейской лани. Большая семья пополнилась двумя олененками. Малыши здоровы и активно познают окружающий мир.
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