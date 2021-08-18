В США аллигатор напал на работника зоопарка на глазах у посетителей. Видео

В США в штате Юта группа детей во время празднования дня рождения посетила центр рептилий Scales and Tails. На глазах у них и их родителей крокодил напал на дрессировщицу и затащил ее в воду.

Атака аллигатора на женщину попала на камеру, а видео обнародовал местный телеканал Fox 13 News. Об инциденте, который едва не закончился трагически, сообщило издание Daily Mail. Отмечается, что работница зоопарка Линдси Булл попала в больницу из-за укуса крокодила (посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Когда Линдси открыла двери в вольер, чтобы покормить аллигатора, он проявил агрессивность и пытался вырваться на свободу. Женщина подняла руку, чтобы остановить его, но крокодил схватил ее за конечность и потянул в бассейн.

Видео дня

Тогда Линдси была вынуждена прыгнуть в воду с аллигатором, чтобы спасти свою руку. Однако вырваться ей не удавалось: крокодил крепко держал девушку и начал вращаться, пытаясь ослабить жертву.

Спас ее посетитель, мужчина по имени Донни Уайзман. На видео можно услышать, как он кричит "У нас проблемы", пытаясь позвать других сотрудников зоопарка.

После этого Уайзмен начал пытаться вытащить женщину из лап аллигатора, но она кричала ему: "Не тяни меня, не тяни". Поэтому мужчина прыгнул на спину крокодила, оседлал его и разжал ему челюсти.

Благодаря его действиям девушке удалось вырваться – а вот самому Уайзмену пришлось оставаться на бешеной рептилии до прихода помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL, молодая британка отбила свою сестру-близнеца от крокодила во время отдыха в Мексике.

А на севере Австралии в Гунбаланьи застрелили крокодила длиной 4,5 м из-за страха, что он мог схватить детей у водоема. Гунбаланья – город аборигенов, который расположен в нескольких минутах езды от пресловутого перекрестка Кэхилл. Этот участок дороги считается одним из самых опасных в мире, поскольку пересекает реку, которая просто кишит аллигаторами.