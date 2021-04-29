Кислица рассказал о странах-друзьях Украины и российском пуле в ООН

Партнерами Украины можно считать прежде всего страны западноевропейской, центрально- и восточноевропейской групп – примерно 80-90 государств. Сторонниками РФ являются 17-25 стран.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью "Укринформу". У него спросили, кто постоянные друзья и враги нашего государства среди стран мира.

Кислица пояснил, что почти двести стран и территорий разделены на группы. "[Мир] не гомогенный даже с точки зрения исповедание цивилизационных ценностей, религии или даже прав человека, не говоря уже о политических взглядах или уровень экономического развития", – указал он.

В пример дипломат привел резолюции по Сирии и Ирану, за которые в ООН, как правило, голосуют в среднем от 80 до 100 стран в зависимости от текста.

"Бывают документы, которые принимаются большим количеством голосов. В основном потому, что в них либо нет противоречивых положений, или некоторые страны считают их не влияющие на реализацию национальных интересов, даже если они с ними не согласны (чтобы не срывать консенсус).

Резолюцию Генассамблеи о территориальной целостности Украины в 2014 году поддержало ста стран. И в течение всех лет за резолюции по правам человека и милитаризации Крыма голосуют 60-70 стран", – рассказал Кислица.

Как заявил он, есть круг государств, "которые однозначно на нашей стороне". В то же время существует "стабильный пул Российской Федерации" – 17-25 стран.

"Если бы я был, не дай бог, российским послом, то мне было реально стыдно, когда тебя поддерживают такие "столпы" прав человека, "чемпионы" борьбы за демократию, как Северная Корея, Сирия, Никарагуа, Венесуэла", – сказал представитель Украины при ООН.

Он подчеркнул, что не хочет обидеть народы этих стран, ведь в некоторых из указанных государств он бывал, например – в Венесуэле.

"Там живут замечательные люди, которые десятилетиями страдают от отсутствия демократии и нарушения прав человека", – отметил дипломат.

"Но когда тебя поддерживают режимы, которые убивают собственный народ, как, например, в Сирии, мучают свое население, держат людей в трудовых лагерях для наказания, как в Северной Корее, то о чем тут говорить..." – продолжил он.

Кислица добавил, что еще существует часть стран, представители которых традиционно вообще не участвуют в голосованиях или даже не появляются на заседаниях. Причины, по словам постпреда, очень разные.

"Некоторые государства страдают от длительных конфликтов, над решением которых работают, скажем, с одной стороны, США, с другой – Россия, а до тех пор Советский Союз. Правительства этих стран настолько завязаны на Москву и на Вашингтон, что при всем уважении к тому, что происходит в Украине, своим приоритетом они считают поддержание диалога с участниками мирного урегулирования в собственных странах. И не пойдут на какие-то шаги, разозлит одних или других", – пояснил украинец.

Как ранее писал OBOZREVATEL, по мнению Кислицы, главным неопровержимым аргументом Украины против российской агрессии является устав ООН, который устанавливает запрет на применение силы против территориальной целостности или независимости любого государства.