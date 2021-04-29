Кислица назвал главный аргумент Украины против российской агрессии
Главным неопровержимым аргументом Украины против российской агрессии является устав ООН, который устанавливает запрет на применение силы против территориальной целостности или независимости любого государства.
Об этом в интервью "Укринформу" заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он пояснил, что попытки захватить чужую территорию противоречат указанному документу.
"Поэтому, какими б не были размышления во всех 193 государствах-членах ООН, руководство секретариата должно руководствоваться уставом организации", – пояснил Кислица.
Дипломат выразил убеждение, что в ООН учтут важную информацию, которую президент Украины Владимир Зеленский донес генеральному секретарю.
"При этом следует понимать, что, в отличие от генсекретаря НАТО, который представляет союзников, поддерживающих Украины в вопросе российской агрессии, генсек ООН является представителем организации, членами которой являются почти 200 стран мира и они часто занимают противоположные позиции", – добавил Кислица.
Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Зеленский обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем обострение на Донбассе, а также Крымскую платформу и вакцинацию от коронавируса.