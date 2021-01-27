Кипиани показал, как студенты боролись за украинский язык после распада СССР.

Украинские студенты сразу после распада СССР активно боролись за право получать образование на родном языке. Особо ощутимой такая их деятельность была в вузах западных регионов Украины.

Подтверждение этого факта обнародовал на личной странице в Facebook известный историк и журналист Вахтанг Кипиани. В частности, он показал фрагмент заметки из прессы, датированной сентябрем 1991 года.

"Люблю читать старые газеты", – отметил он в посте. Упомянутая статья была русскоязычной и описанное в ней освещалось в негативном ключе. В частности, стиль изложения намекал на то, что постсоветская пропаганда осуждала украинизацию высшего образования.

Особо показательным является тот факт, что за переход учебного процесса на украинский язык выступали именно будущие журналисты, которые уже должны были работать на независимую Украину.

"Львов. Бурно началась установочная сессия факультета журналистики Львовского университета. Студенты недовольны учебным планом, в котором изучению русского языка и литературы отведено большое место. Студенты обратились в ректорат с требованием о том, чтобы русскому языку при изучении был предоставлен статус иностранного", – говорилось в пропагандистском материале.

В комментариях под постом украинцы поддержали такую категоричность постсоветской молодежи и выразили удивление, что московская пропаганда вмешивалась в языковой вопрос даже после обретения Украиной независимости.

"Золотые времена", "Вот еще тогда надо было дать русскому статус иностранного, и сейчас не было бы "ущемленных", "Сначала подумал, что это новость из 1939", "Книжная революция", "Если бы тогда все было жестче, сейчас бы Мариуполь не "колбасило" от украинского языка", – пишут пользователи.

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