Кипиани показал доказательство культа Сталина во время перестройки в СССР

Украинский историк, журналист Вахтанг Кипиани показал календарь с советскими диктатором Иосифом Сталиным, изданный в 1981 году.

Фотографию он обнародовал на личной странице в Facebook. По словам автора поста, в позднюю эпоху СССР такой самиздат был слишком популярным и распространялся волнами с перерывом в несколько лет.

На календаре напечатано несколько фото Сталина и содержатся подписи "И. В. Сталин с сыном Васей", "И. В. Сталин с матерью", а также "100 лет со дня рождения И. В. Сталина 1879-1979".

"В Музее-архиве прессы есть коллекция самиздатовских календарей советских времен, которые прославляли Сталина. Такие небольшие, карманного формата, которые продавали немые люди в электричках. Их у нас 45. До 1975-му году – ни одного не удалось найти. При том, что довольно много другого фотосамиздата выходило. А потом понеслось. Пик – это 1978 и 1980 годы, за которые есть по 10-11 разных и ясно, что это еще не все, потому что страна же была огромная", – написал Кипиани.

Впоследствии, по его словам, "сталинские" календари исчезли в 1985 году. Только один экземпляр был напечатан уже в перестроечный 1987 год.

"Интересно было бы найти ответ, почему в конкретные годы были такие "сталинские флуктуации". Это же не государственной, а даже наоборот – частное и коммерческое было дело и должно быть какое-то объяснение феномена", – задумался журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кипиани обнародовал архивный документ, датированный августом 1977 года, с показательной статистикой по количеству политзаключенных среди украинцев. Выяснилось, что в тот период именно они составляли 41,3% от указанной категории.