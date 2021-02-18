Кипиани показал, как искореняли несогласных украинцев в СССР

Украинский журналист и историк Вахтанг Кипиани обнародовал архивный документ августа 1977 года с красноречивой статистикой по количеству политзаключенных среди украинцев.

Таблицу он обнародовал на личной странице в Facebook. Согласно цифрам в ней, в августе 1977 года именно украинцы составляли 41,3% от общего количества в упомянутой категории. Так, только за один месяц такое обвинение было выдвинуто 112 лицам.

Среди них три человека были приговорены к 4 годам лишения свободы, 29 – к 5-9 годам, 25 – к 10-14 годам, 14 – к 15-19 годам, двое – к 20-24 годам, 25 – к 25-35 годам (Кипиани отметил, что такой суровый приговор получили члены УПА). Еще по 14 гражданам приговор был неизвестен.

Также в тройку лидеров, кроме украинцев, по количеству осужденных политзаключенных вошли россияне (21,3%, 58 человек) и литовцы (18,1%, 49 человек).

"Напомнить, сколько в СССР было россиян, а сколько украинцев или литовцев? А теперь смотрите на первые три строки", – лаконично подписал публикацию Кипиани.

В комментариях украинцы признались, что шокированы методами борьбы СССР с инакомыслием, и поделились мыслями по этому поводу.

"Думаю, и та графа "россияне" дутая, поскольку многие не россияне были по паспорту россиянами. Например, у нас в школе сын белоруса и литовки", "В моей семье почти все "сидели". Бабушка и все ее сестры не вернулись. Тиф. До сих пор потомки живут в Перми", "Сидеть" среди украицив – это признак, что вы из "хорошей семьи", "И это август 1977!!! А что было раньше?", "Непропорционально высокий процент украинцев... Невероятно высокий", – написали под постом историка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кипиани поделился фото документа, за который в 70-х годах ХХ века нескольких студентов Львовского университета осудили к значительным тюремным срокам. В листовке раскрывалась правда об оккупации тогдашней Чехословакии а также звучали призывы к украинцам и другим народам сопротивляться советской власти.