'Киевстар' обеспечит покрытием горное село Собатин в Закарпатье

Жители села Собатин Хустского района в Закарпатье неоднократно обращались к мобильным операторам с просьбой улучшить связь. Из-за горного рельефа обеспечить населенный пункт надлежащим покрытием было достаточно тяжело. Однако инженерам Киевстар удалось реализовать сложный проект строительства и уже с середины июня этого года в Собатине успешно запустили в эфир новую базовую станцию.

Село Собатин окружают горные хребты высотой от 260 до 330 метров и густой лес – это естественные преграды для радиосигнала от находящихся рядом базовых станций. Жители поселка долгое время испытывали сложности из-за отсутствия покрытия, и хотя население Собатина составляет лишь около 800 человек, Киевстар задался целью воплотить желание жителей иметь надежную мобильную связь и построить базовую станцию непосредственно в деревне, несмотря на значительно усложненный процесс строительства.

"Сначала мы столкнусь с проблемой выбора земельного участка для базовой станции, ведь вокруг горные склоны. При этом необходимо было подобрать точку с прямой видимостью на другую базовую станцию, чтобы обеспечить систему передачи сигнала" – отмечает Вадим Горобченко, инженер информационно-коммуникационных систем "Киевстар". При содействии Иршавского городского территориального общества, в состав которого входит село Собатин, удалось выбрать оптимальное место для будущего строительства. Для успешной реализации проекта необходимо было проложить подъездную дорогу, впоследствии - линию электропитания с противоположного от настроенной дороги конца села и задействовать спецтехнику. На подготовительные и строительные работы и обустройство площадки ушло около 6 месяцев, а еще через 2 месяца на высоте 272 метра вышла в эфир новая базовая станция. Жители Собатина теперь будут пользоваться мобильной связью от Киевстар.

Качественная мобильная связь – базовая потребность населения во всех точках Украины, как в столице, так и в небольших селах. За период полномасштабного вторжения Киевстар построил более 5,5 тысячи и модернизировал почти 13,2 тыс. базовых станций и продолжает расширять 4G-покрытия вдоль автодорог. Денежные средства, которые компания инвестирует в строительство сейчас, даже преувеличивают капитальные витаты до полномасштабной войны.

Параллельно с решением задач развития сети Киевстар в Западном регионе, как и во всей Украине, продолжаются работы по улучшению энергоавтономности базовых станций, замена аккумуляторов бесперебойного питания и установка стационарных генераторов.