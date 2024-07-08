Фиаско "челночной дипломатии" от Орбана: возможны ли переговоры после ракетного удара по "Охматдету"

Начало июля 2024 года ознаменовалось резким оживлением дипломатической активности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. 2 июля он посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, а уже через три дня он совершил необъявленный заранее визит в столицу России Москву, где провел встречу с российским президентом Владимиром Путиным. После этого он неожиданно отправился в Китай. А дальше планировал устроить "миротворческое" шоу на саммите НАТО в Вашингтоне. Впрочем, ракетные террористические атаки россиян по Киеву, и в частности, удар по столичному "Охматдету" вызывают сомнения в эффективности плана Орбана. Об этом читайте в материале OBOZ.UA.

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Визит Орбана в Москву

Визит Орбана в Москву сразу после встречи с президентом Украины вызвал мгновенную реакцию Министерства иностранных дел Украины. В частности, наше внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что "решение совершить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной". Кроме того, было подчеркнуто, что принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым, а единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается "Формула мира", которую предлагает Украина, в частности, на первом Глобальном саммите мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия.

Блок на 15-й пакет санкций против РФ

Сразу же после окончания встречи Орбана и Путина российские СМИ сообщили, что венгерский премьер пообещал, что не даст принять 15-й пакет санкций против РФ в течение шести месяцев, на протяжение которых Будапешт будет председательствовать в ЕС. В СМИ подавалось, что именно это стало "одним из важнейших месседжей", которые выразил Орбан во время своего внезапного визита в российскую столицу и, собственно, было главной целью этого визита.

На самом деле это был лишь один из многих поводов для главы венгерского правительства посетить столицу Российской Федерации, а истинные причины кроются гораздо глубже, что подробно будет анализироваться ниже.

Так в чем же состоит основная цель столь резкой дипломатической активности Виктора Орбана? Отчасти это связано с намерениями реализовать имидж "миротворца" с учетом полугодового председательства Венгрии в Евросоюзе. Не менее важной причиной является попытка российской стороны установить определенные контакты с Украиной, по крайней мере, на уровне таких посредников, которым согласился выступить Орбан. Неудивительно, что для такой миссии был избран именно максимально пророссийский и управляемый из Москвы Виктор Орбан, фактически главный агент Кремля в Европейском Союзе и НАТО. Формальных поводов для контактов с Украиной у Орбана много, ведь общие границы, экономические, гуманитарные связи и заботы о венгерской диаспоре всегда требуют решения насущных вопросов.

"Очевидно, выгодоприобретателем "челночной дипломатии" Орбана хочет стать сам Орбан. Венгрия председательствует в ЕС. А для Будапешта сейчас важно сохранить транзит российских энергоресурсов в Венгрию через терриорию Украины. Договор этого года заканчивается, и Украина не демонстрирует желания его продлевать. А еще в Венгрии у Орбана появился достойный кандидат в его электоральной нише – Мадяр. Поэтому игра на международной арене является элементом демонстрации Орбаном собственного веса для венгров. Ведь встречи идут с Зеленским, Си, Путиным и, вероятно, скоро с Трампом. Поэтому такая переговорная активность может иметь именно такую ​​мотивацию. Конечно, не без того, что Орбан передает между собеседниками позиции сторон. Но он уже признался – видит кардинально разные позиции Украины и России. А теперь обстрел Украины и без того ослабляет роль Орбана в "мирном процессе", – отметил в комментарии OBOZ.UA политический эксперт Ярослав Макитра.

Кремль вправду хочет активизировать переговорную риторику?

Однако главной причиной такой заинтересованности в процессе переговоров, неожиданно появившейся у главы Кремля Владимира Путина, можно назвать очередной крах его военных планов в Украине. По состоянию на начало июля можно с уверенностью констатировать, что широко разрекламированное россиянами наступление на Харьков фактически провалилось. Собственно, уже не впервые за время этой войны попытка россиян переломить события на фронте заканчивается для них неудачей как на поле боя, так и в дипломатическом плане. На этот раз "харьковское наступление" и ракетно-бомбовый террор Харькова привел к ускорению военной помощи Украине, в том числе снятию запрета применять западное оружие по территории России, хотя с опозданием и определенными ограничениями. В целом план Путина давить дипломатически, пока его войска штурмуют Харьков, не реализовался.

Почва для переговоров в случае победы на выборах Дональда Трампа

Фактически дипломатическая миссия Орбана – это пробные шары для понимания границ консенсуса относительно условий завершения боевых действий, а в перспективе – и всей войны, в чем становятся все более заинтересованы обе стороны. Понятно, что Виктор Орбан – слишком мелкая фигура в мировой геополитике, чтобы стать настоящим "миротворцем", однако геополитические "тяжеловесы", а именно лидеры США, Китая, Индии, способны будут повлиять на этот процесс очень серьезно.

Недаром после завершения встречи с венгерским премьером из Кремля прозвучало заявление о том, что российская сторона очень серьезно относится к планам завершения войны в Украине кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Если упомянуть о личной дружбе Орбана и Трампа, то с приближающимися президентскими выборами в Соединенных Штатах закручивается весьма интересная дипломатическая комбинация. Не исключено, что на фоне неудачного участия Джо Байдена в предвыборных дебатах в штабе Трампа всё увереннее ощущают возможность победы, поэтому уже начинают таким образом готовить почву для будущих мирных переговоров. Собственно, с этим и был связан замысел нынешней "челночной дипломатии" Орбана, который после Пекина запланировал выступить на саммите НАТО в Вашингтоне и подчеркнуть именно вопрос урегулирования войны в Украине. Очевидно, с использованием московских и пекинских нарративов.

Но похоже, план Орбана по увеличению своего международного веса разваливается. И главный шаг к этому собственными руками совершил Кремль, который аккурат перед саммитом провел массированный ракетный удар по украинским городам.

Ракеты против дипломатии

Видео и фото с последствиями ракетных ударов по Украине, нанесенных россиянами в понедельник, 8 июля, уже облетели весь мир. А удар по "Охматдету" продемонстрировал даже самым оптимистически настроенным политикам Запада невозможность садиться за стол переговоров с Кремлем, который желает исключительно одного - демонстративно уничтожать украинцев и Украину. Целый ряд ключевых западных стран уже отреагировали на этот террористический акт россиян.

Посол Германии в Украине Мартин Егер заявил, что российские удары по гражданским в Украине демонстрируют "готовность" России к переговорам и окончанию войны. "Сегодня утром российская сторона совершила ракетную атаку по Украине, в том числе по Киеву. Здесь пострадала, среди прочего, детская больница "Охматдет". Много жертв в Киеве – погибших, раненых. Это война против мирного населения. Вот как выглядит готовность России к переговоров и ее стремление к миру", – отреагировал Егер.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс назвал российский удар по детской больнице в Киеве "трусливым нападением" Кремля. По его словам, украинские партнеры должны усилить помощь Киеву. "Русский террор не имеет предела: теперь трусливое нападение на детскую больницу. Едва вернувшись из Киева, мне еще болезненнее на это смотреть. Это усиливает мою мотивацию как можно быстрее доставить запчасти к "Патриотам" и F16. И продолжать делать с партнерами больше в сфере противовоздушной обороны!", - сказал Брекельманс.

В целом, можно констатировать, что попытки российской пропаганды обставить эту историю в стиле "а укры сами виноваты", закончились ничем.

"Ублюдки из Кремля снова демонстрируют свой цинизм, заявляя, что "это работала украинская ПВО". "Я благодарен всем украинцам, которые выкладывают видео, где конкретно видно, что это был прямой ракетный удар по людям", - заявил президент Владимир Зеленский, который перед поездкой на саммит НАТО посетил Польшу, где провел встречи с руководством этой страны.

Также глава украинского государства обратил внимание на то, что посредниками между Россией и Украиной могут стать только США, Китай и ЕС. Иными словами, Орбану, желающему стать главным переговорщиком, Киев вполне недвусмысленно дал от ворот поворот.

"Если говорить о политических последствиях обстрела, то это лишний аргумент каждой стороне отстаивать свою позицию. Очевидно, что Путин дал команду так массово и цинично в понедельник утром бить по центру Киева, чтобы продемонстрировать собственную силу. Задача - пугать украинцев и, главное – мир, что он будет стоять на своем и то, что ему кулуарно озвучивают, он не принимает. Желаемых успехов в России на фронте нет, поэтому, судя по всему, было решено давить вот так", – отмечает Ярослав Макитра.

По его словам, этими событиями могут попытаться воспользоваться союзники России на Западе.

"Как ни парадоксально, "сторонники мира" с учетом интересов России сейчас будут еще сильнее давить: дескать, надо останавливаться, потому что уже дети гибнут. Но это не первое и, боюсь, что не последнее преступление против человечности со стороны Путина. И здесь показательно, что он находится в международном розыске и, тем не менее, один из лидеров государств ЕС, а также два лидера государств НАТО пожимают ему руку", - отмечает Ярослав Макитра.