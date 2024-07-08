Венгерский премьер пытается убедить планету, что ее давно уже поглотила антиутопия, и вслед за Глобальным Югом уже США и ЕС становятся на сторону путина.

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Петер Сіярто, угорський міністр закордонних справ, анонсував: цього тижня миротворчість Орбана зашкалюватиме. Збиваючи ноги, угорський премʼєр відвідав Москву та Пекін і зібрався до США.

В обох столицях трапилася очікувана "сенсація": як і путін, так і Сі підтримали китайський "мирний план" Орбана, який повністю відповідає хворобливим інтересам кремля: якщо коротко, все починається із припинення вогню по лінію фронту і завершується московською анексією українських земель.

В США Орбан, судячи з усього, зустрічатиметься з кандидатом у президенти Трампом, який "в цілому" схвально кивне політичною "гривою", озвучивши до китайсько-угорського плану дрібні застереження.

Ось в такий спосіб і моделюється антиутопія, хвороблива реальність, де під благородною мирною вивіскою зміцнюється найагресивніший диктатор планети.

Формально, Трамп — в уявленні багатьох — уже тримається за клямку дверей Білого Дому, а Орбан — головує в раді ЄС. Відтак угорський підступ полягає в бажанні показати єдність трьох світових столиць — Вашингтону, Брюсселя і Пекіна в підтримці т.зв. "мирного плану", який насправді є проросійським, озвученим китайцями, який так завзято лобіює зараз угорський лідер.

Наші західні партнери проявляють належну резистентність до нового політичного вірусу, який так завзято по планеті розносить Віктор Орбан. Але як на це відреагують виборці Європи, особливо прихильники ультраправого табору, — тут ще треба поспостерігати. В кожному випадку, розпочинається нова геополітична гра.

На фото: Київ сьогодні, — реалізація "мирного плану" кремля