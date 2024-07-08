Согласно опросу Bloomberg News / Morning Consult от 1-5 июля среди почти 5 тысяч зарегистрированных избирателей в 7 переменчивых штатах Трамп опережает Байдена лишь на 3 пункта (47%:45%), что является лучшим достижением — наименьшим отставанием — Байдена за всё время опросов в переменчивых штатах на протяжении текущей избирательной гонки.

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Поскольку именно переменчивые штаты (где даже перевес хотя бы в 1 голос всё равно даёт все голоса в коллегии от данного штата) обычно определяют победителя на выборах, остановимся на этом опросе немного подробнее.

Если учитывать только те из этих 7 штатов, где разница в пользу кого-либо из кандидатов превышает статистическую погрешность для соответствующего штата, то счёт в пользу Трампа 19:15, ведь именно столько голосов в коллегии выборщиков (Electoral College) дают соответственно Пенсильвания, где плюс 7 пунктов у Трампа, и Мичиган, где плюс 5 пунктов у Байдена.

Перевес в 4 голоса, когда всего в коллегии 538 членов, — казалось бы, не так уж и велик. Но следует иметь в виду, что в целом по стране Трамп опережает Байдена на 6 пунктов, поэтому в штатах, которые переменчивыми не являются, преимущество гораздо больше этих средних 6 пунктов, так что прочая часть страны с высокой вероятностью даст больше членов коллегии за Трампа.

Кроме того, если учесть показатели в тех переменчивых штатах, где они не превышают статистической ошибки, то Трамп от переменчивых штатов дополнительно имеет 16+16+11+6 голосов в коллегии — соответственно от Джорджии (перевес в 1 пункт), Северной Каролины (3 пункта), Аризоны (2 пункта) и Невады (3 пункта), то есть 49 голосов, а Байден дополнительно имеет лишь 10 голосов в коллегии — от Висконсина (где у него преимущество в 3 пункта).

Так что в целом перевес Трампа в переменчивых штатах составляет 19+49=68 против 15+10=25 у Байдена. И держим при этом в уме вышеуказанный перевес Трампа (более 6 электоральных пунктов) в остальных штатах (не переменчивых).

Таким образом, Байдену для общей победы нужно склонить с свою сторону колеблющихся среди колеблющихся — избирателей Джорджии, Северной Каролины, Аризоны и Невады, сохранив при этом шаткий перевес в Висконсине. Именно от этих штатов и будет зависеть судьба США и мира.