"Каждая машина – это спасенная жизнь": Латвия передала ВСУ и украинским больницам первые восемь авто, конфискованных у пьяных водителей

Правительство Латвии решило бесплатно передать Украине автомобили, конфискованные у водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В частности, первые восемь автомобилей получат армейские части Минобороны Украины, Винницкая региональная клиническая больница и территориальное медобъединение Купянского совета.

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Об этом заявил министр финансов Латвии Арвил Ашераденс, сообщает Delfi. Согласно закону страны конфискованные транспортные средства могут быть переданы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной, и поддержки украинского общества. Это еще один способ, которым Латвия поможет нашему государству в борьбе с российской агрессией, поскольку каждая машина на фронте – еще одна спасенная жизнь.

Напомним, поддерживать Украину таким образом латвийское правительство решило еще в феврале. 16 февраля Сейм в окончательном чтении принял поправки в закон о поддержке гражданского населения Украины. Там отметили, что конфискованные автомобили могли бы продавать или сдавать на переработку, однако сейчас они нужнее нашей стране.

Решение о передаче машин в каждом конкретном случае будет приниматься правительством. Сам процесс будет проходить через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 20 февраля Латвия передала Украине очередной груз для украинских защитников, в частности внедорожник с пулеметной платформой. Также страна предоставила ВСУ берцы, пайки, павербанки, турникеты, химический свет, зарядные станции и генераторы и многое другое;

– в Риге (Латвия) перед посольством РФ организовали выставку подбитых в Украине российских танков Т-72. "Экспонаты" были подбиты украинскими защитниками под Бучей в начале 2022 года.

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