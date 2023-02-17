В Латвии решили отбирать авто у пьяных водителей и передавать украинской армии на фронт

Латвия придумала новый способ для поддержки Украины в войне с Россией. Власти страны решили пополнить автопарк Вооруженных сил Украины автомобилями, которые будут отбирать у пьяных водителей.

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Об этом сообщает Delfi. Отмечается, что в четверг, 16 февраля, Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины.

Они предусматривают возможность безвозмездной передачи транспортных средств, принадлежащих Латвии, в собственность правительства Украины для поддержки украинского общества.

"В настоящее время мы можем реализовать конфискованные у пьяных водителей транспортные средства, продав их, сдав на переработку или разобрав на запчасти, однако мы видим, что в нынешних условиях они были бы полезной поддержкой для народа Украины", – заявил председатель Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймонд Бергманис.

Решение о передаче машин в каждом конкретном случае будет приниматься правительством. Сам процесс будет происходить через организацию, которая сотрудничает с правительством Украины и получила конкретные запросы о помощи.

Примечательно, что предложение было инициировано Министерством финансов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство обороны Латвии ранее заявило о передаче украинской армии зенитно-ракетных комплексов Stinger, вертолетов, пулеметов с боеприпасами и беспилотников. Также дружественное государство готово оказать полное содействие в обучении солдат Вооруженных сил Украины применению современного вооружения.

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