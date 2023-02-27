В Латвии открыли выставку подбитых в Украине российских танков в ''знаковый'' момент. Фото

В Риге (Латвия) перед посольством РФ организовали выставку подбитых в Украине российских танков Т-72. "Экспонаты" были уничтожены украинскими защитниками под Бучей в начале 2022 года.

Видео дня

Об этом сообщает Sky News. Выставка в латвийской столице открылась в воскресенье, 26 февраля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Разбитые бронемашины войск России привезли из села Дмитровка Бучанского района под Киевом.

Мероприятие проходит через несколько дней после того, как в Киев начали прибывать первые Leopard 2.

Как отмечает Sky News, современные немецкие танки меняют правила игры для Украины, которая планирует начать контрнаступление в ближайшие недели.

Напомним, 24 февраля уничтоженный российский Т-72 выставили на обозрение возле посольства России в Берлине. Он также "приехал" из Дмитровки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава минобороны Германии Борис Писториус не исключил, что Украина может получить 300 единиц Leopard 2. По его словам, тогда украинская армия перехватит инициативу в войне.