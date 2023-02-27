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В Латвии открыли выставку подбитых в Украине российских танков в "знаковый" момент. Фото

Анна Паскевич
Мир
1 минута
2,9 т.
В Латвии открыли выставку подбитых в Украине российских танков в 'знаковый' момент. Фото

В Риге (Латвия) перед посольством РФ организовали выставку подбитых в Украине российских танков Т-72. "Экспонаты" были уничтожены украинскими защитниками под Бучей в начале 2022 года.

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Об этом сообщает Sky News. Выставка в латвийской столице открылась в воскресенье, 26 февраля (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Разбитые бронемашины войск России привезли из села Дмитровка Бучанского района под Киевом.

Мероприятие проходит через несколько дней после того, как в Киев начали прибывать первые Leopard 2.

Как отмечает Sky News, современные немецкие танки меняют правила игры для Украины, которая планирует начать контрнаступление в ближайшие недели.

Напомним, 24 февраля уничтоженный российский Т-72 выставили на обозрение возле посольства России в Берлине. Он также "приехал" из Дмитровки.

В Латвии открыли выставку подбитых в Украине российских танков в ''знаковый'' момент. Фото
В Латвии открыли выставку подбитых в Украине российских танков в ''знаковый'' момент. Фото
В Латвии открыли выставку подбитых в Украине российских танков в ''знаковый'' момент. Фото
В Латвии открыли выставку подбитых в Украине российских танков в ''знаковый'' момент. Фото
В Латвии открыли выставку подбитых в Украине российских танков в ''знаковый'' момент. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава минобороны Германии Борис Писториус не исключил, что Украина может получить 300 единиц Leopard 2. По его словам, тогда украинская армия перехватит инициативу в войне.

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