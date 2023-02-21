Комплекты военной амуниции и не только: Латвия передала Украине помощь. Фото и видео

В Украину продолжает поступать военная помощь от партнеров по борьбе со страной-агрессором Россией. В понедельник, 20 февраля очередной груз для украинских защитников передала Латвия.

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Речь идет, в частности, о внедорожнике с пулеметной платформой. Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

"С пожеланиями скорейшей победы! Из Латвии в Украину отправлен очередной груз военно-технической помощи", – говорится в сообщении.

Она уточнила, что было передано по 70 единиц:

полных комплектов военной формы, в том числе зимних;

спальных мешков;

тактических очков;

наколенников;

тактических перчаток;

налобных фонарей;

рюкзаков.

Также Латвия предоставила берцы, пайки, павербанки, турникеты, химический свет, зарядные станции и генераторы.

Кроме того, украинские защитники и защитницы получат рисунки латвийских детей, которые будут вдохновлять их на дальнейшую борьбу.

"Спасибо народу Латвии за солидарность и вклад в борьбу ВСУ и наших воинов света с тьмой! Это также и борьба за свободу Латвии и всей Европы", – отметила Кондратюк.

Напомним, в январе было объявлено, что Министерство обороны Латвии передаст украинской армии зенитные ракетные комплексы Stinger, вертолеты, пулеметы с боеприпасами и беспилотники. Также дружественное государство будет способствовать обучению солдат Вооруженных сил Украины по применению современного вооружения.

Как сообщал OBOZREVATEL, Латвия придумала новый способ для поддержки Украины в войне с Россией. Власти страны решили пополнить автопарк Вооруженных сил Украины автомобилями, отбираемыми у пьяных водителей.

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