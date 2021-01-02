Карпаты завалило снегом и заморозило. Фото зимней сказки

Карпаты завалило снегом и заморозило, такая погодные условия наблюдаются на большинстве местных курортов.

Фото зимней сказки опубликовал сайт mukachevo.net. На них видно, что в горах наконец установилась настоящая зимняя погода.

Несмотря на то, что календарная зима началась уже больше месяца назад, снег стал задерживаться в горах лишь недавно. На местных равнинах вообще до последнего наблюдалась весенняя погода, говорится в информации. Однако горнолыжные курорты уже принимают туристов.

Карпаты завалило снегом mukachevo.net

На курортах установилась зимняя погода mukachevo.net

Снег радует туристов mukachevo.net

В Карпатах наступила настоящая зимняя сказка mukachevo.net

Горнолыжные курорты принимают туристов mukachevo.net

По сообщению Черногорского горного поисково-спасательного поста, 2 января 2021 года на горе Поп Иван было ясно, ветер юго-западный, 8-9 м/с, температура окружающей среды составляла -8°С.

Погода на горе Поп Иван 2 января Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Карпатах спасли более 70 туристов, которые зависли на подъемнике после того, как пропало электричество. Это произошло на карпатском горнолыжном курорте в Славском.

Среди тех, кто попал в ловушку, были беременные и дети. Спасательная операция продолжалась несколько часов.