Карпати завалило снігом і заморозило. Фото зимової казки

Карпати завалило снігом і заморозило, така погодні умови спостерігаються на більшості місцевих курортів.

Фото зимової казки виклав сайт mukachevo.net. На них видно, що у горах нарешті встановилася справжня зимова погода.

Попри те, що календарна зима почалася вже більше ніж місяць тому, сніг почав затримуватися в горах лише нещодавно. На місцевих рівнинах взагалі до останнього спостерігалася весняна погода, говориться в інформації. Проте гірськолижні курорти вже приймають туристів.

Карпати завалило снігом mukachevo.net

На курортах встановилася зимова погода mukachevo.net

Сніг радує туристів mukachevo.net

В Карпатах настала справжня зимова казка mukachevo.net

Гірськолижні курорти приймають туристів mukachevo.net

За повідомленням Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, 2 січня 2021 року на горі Піп Іван було ясно, вітер південно-західний, 8-9 м/с, температура навколишнього середовища складала -8°С.

Погода на горі Піп Іван 2 січня Facebook Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що в Карпатах врятували більше ніж 70 туристів, які зависли на підйомнику після того, як зникла електрика. Подія сталася в карпатському гірськолижному курорті в Славському.

Серед тих, хто потрапив у пастку, були вагітні та діти. Рятувальна операція тривала кілька годин.