Стало известно о состоянии здоровья туриста, потерявшегося в Карпатах. Новые фото

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
14,2 т.
В Карпатах нашли потерявшегося туриста

Заблудившегося в Карпатах 25-летнего львовянина, которого нашли на второй день поисков, госпитализировали.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГосЧС Украины. Уточняется, что спасенный проходит обследование в Раховской районной больнице.

Всего к поисково-спасательным работам были привлечены 20 сотрудников ГосЧС и 6 единиц техники.

Поисковая операция

Напомним, украинец заблудился при прохождении туристического маршрута в районе горы Поп-Иван Мармароский. 15 января его нашли туристы-волонтеры в районе долины Струнга.

Предлагаем посмотреть фото спасательной операции:

Эвакуация туриста
Спасатели нашли парня на второй день поисков
Команда, которая искала украинца
Туриста госпитализировали
Парень заблудился на горе Поп-Иван
Группа спасателей
Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах 16 января высота снежного покрова достигла 96 сантиметров. Синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности (3 уровень).

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