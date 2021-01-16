Стало известно о состоянии здоровья туриста, потерявшегося в Карпатах. Новые фото

Заблудившегося в Карпатах 25-летнего львовянина, которого нашли на второй день поисков, госпитализировали.

Об этом сообщается на Facebook-странице ГосЧС Украины. Уточняется, что спасенный проходит обследование в Раховской районной больнице.

Всего к поисково-спасательным работам были привлечены 20 сотрудников ГосЧС и 6 единиц техники.

Напомним, украинец заблудился при прохождении туристического маршрута в районе горы Поп-Иван Мармароский. 15 января его нашли туристы-волонтеры в районе долины Струнга.

Предлагаем посмотреть фото спасательной операции:

Как сообщал OBOZREVATEL, в украинских Карпатах 16 января высота снежного покрова достигла 96 сантиметров. Синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности (3 уровень).