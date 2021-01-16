В Карпатах намело до метра снега: сохраняется опасность лавин. Фото

В Украинских Карпатах 16 января высота снежного покрова достигла 96 сантиметров. Синоптики предупредили о значительной снеголавинной опасности (3 уровень).

В частности, это касается высокогорья Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Также в горах наблюдается мороз, сообщает Укагидрометцентр.

Отмечается, что утром в субботу на снеголавинной станции Пожежевская у вершины Говерлы температура воздуха достигала -16 градусов, из-за облачности видимость ограничена.

"Высота снежного покрова составила 58-96 см, снег вьюжный, стабильный", – говорится в сообщении.

В районе станции Плай в долине Боржава на Закарпатье выпало около 34-68 см снега. По словам метеорологов, он пылеобразный и хорошо закреплен. Температура также держится на уровне -16. А вот на Драгобрате достигает -18 градусов, там намело около 56 см снега.

На горе Поп Иван Черногорский тоже было облачно, видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный 4-6 м/с. Температура воздуха достигает -20 градусов, сообщает в Facebook Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Укргидрометцентра, до 18 января в Украине ожидается значительное снижение температуры воздуха – ночью до -24 градусов мороза.