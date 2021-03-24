Карпаты снова замело снегом и ударил мороз. Фото

В Украинских Карпатах в среду, 24 марта, вновь зафиксирована зимняя погода со снегом и сильным морозом.

Кроме того, пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предупредил, что на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в среднегорье Львовской области сохранится умеренная снеголавинная опасность. Ей присвоен второй уровень.

Об ухудшении погодных условий предупредили и на странице Черногорского горного поисково-спасательного поста в Facebook. Его сотрудники отметили, что по состоянию на 7:45 24 марта на горе Поп Иван Черногорский было облачно, а видимость ограничивалась 30 метрами.

Ветер имел северо-восточное направление, а его скорость достигла 11-12 м/с. Температура воздуха снизилась до -17°С.

Напомним, 22 марта наибольшая опасность схода лавин была на Прикарпатье. Так, на горе Поп Иван сильный ветер сформировал огромные снежные заносы, похожие на барханы.

Кроме того, высота снежного покрова в некоторых горных районах достигала 165 см. Такой показатель был зафиксирован на снеголавинном посту Драгобрат.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 и 18 марта в Карпатах наблюдались метели. Снеголавинная опасность тогда достигла третьего и четвертого уровней.