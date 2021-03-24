Карпати знову замело снігом та вдарив мороз. Фото

В Українських Карпатах у середу, 24 березня, знову зафіксована зимова погода зі снігом та сильним морозом.

Крім того, пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій попередив, що на високогір’ї Івано-Франківської, Закарпатської областей та у середногiр'ї Львівської області збережеться помірна сніголавинна небезпека. Їй присвоєно другий рівень.

Про погіршення погодних умов попередили і на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста у Facebook. Його співробітники зазначили, що станом на 07:45 24 березня на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, а видимість обмежувалася 30 метрами.

Вітер мав північно-східний напрямок, а його швидкість досягла 11-12 м/с. Температура повітря знизилася до -17 °С.

Нагадаємо, 22 березня найбільша небезпека сходження лавин була на Прикарпатті. Так, на горі Піп Іван сильний вітер сформував величезні снігові перемети, схожі на бархани.

Крім того, висота снігового покриву в деяких гірських районах досягала 165 см. Такий показник було зафіксовано на сніголавинному посту Драгобрат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 та 18 березня у Карпатах спостерігалися хуртовини. Сніголавинна небезпека тоді досягла третього та четвертого рівнів.