Какой подарок выбрать для игры в тайного Санту: идеи для коллег и друзей

Выбирать новогодние подарки для Тайного Санты – это всегда приятная, но в то же время и нелегкая задача. Важно найти что-то оригинальное, универсальное и одновременно небанальное, чтобы подарок принес искреннюю радость.

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Обычно бюджет ограничен, а желание поразить большое, поэтому приходится проявлять креативность. Подарки для коллег и друзей должны быть уместны, учитывать их интересы или вызывать приятные эмоции.

OBOZ.UA предлагает несколько интересных идей, которые помогут сделать праздничный обмен подарками более ярким и незабываемым.

Какой подарок выбрать?

Выбор подарка зависит от многих факторов: ваших отношений с человеком, его интересов, бюджета и, конечно же, вашей фантазии. Вот несколько универсальных идей:

Для любителей кофе и чая: термокружка с именной надписью, оригинальный сорт чая или кофе, набор для приготовления ароматного напитка.

Для книголюбов: новая книга любимого автора, электронная книга, стильный заложник или подарочный сертификат в книжный магазин.

Для гурманов: набор экзотических чаев или кофе, авторские сладости, оригинальные специи или растительное масло.

Для любителей уюта: ароматическая свеча, мягкое одеяло, теплый носок или декоративные элементы для дома.

Для творческих личностей: набор для рисования, блокнот для заметок, набор для вышивания или другие материалы для хобби.

Для любителей гаджетов: беспроводные наушники, пауэрбанк, флешка с оригинальным дизайном или подписка на стриминговый сервис.

Для тех, кто любит все практичное: сертификат в спа-салон, массаж или мастер-класс.

Оригинальные идеи:

Создать что-то своими руками: испечь печенье, вышить именную игрушку или нарисовать картину.

Подготовьте подарочный бокс: соберите несколько небольших подарков в одну коробку, создав таким образом индивидуальный набор.

Организовать общий опыт: купить билеты на концерт, в театр или на мастер-класс.

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