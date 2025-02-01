Что означает слово 'незабавки': догадаться непросто

Диалекты являются частью богатого культурного наследия. Они сохраняют элементы истории, ставшие частью идентичности тех или иных регионов. Каждый диалект имеет своеобразные слова, выражения, фразеологизмы, отражающие обыденную жизнь, быт, верование и традиции.

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"Це вам не забавки!" – говорят, когда речь идет о чем-то серьезном. Но если написать это слово слитно и изменить ударение, получится слово "незабАвки". Языковед Ольга Багний объяснила значение этой лексемы.

Слово "незабавки" является диалектным вариантом слова "вскоре" и означает "скоро", "очень быстро". Это слово часто используется в разговорной речи, особенно в некоторых регионах Украины.

Синонимы к слову "незабавки":

скоро;

незабаром;

швидко;

миттєво;

одразу.

Хотя слово "незабавки" довольно распространено в разговорной речи, в официальном стиле чаще используют его стандартный вариант – "незабаром".

Примеры употребления:

Я вже йду, незабавки буду вдома.

Зачекайте, любі гості, незабавки й Ольга приїде.

Небо затягло хмарами, незабавки задощить.

Кстати, уникальной особенностью украинского языка есть формирование названий мест и предметов. Например, нет однословного русского аналога слова "книгарня", можно сказать только "книжный магазин". Какие лексемы вообще не имеют соответствий в русском языке – читайте в материале.

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