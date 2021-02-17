Какой была первая брачная ночь украинских молодоженов: этнолог рассказала о традициях, мифах и реальности

В древности, по традиционным верованиям украинцев, первая физическая близость между парой должна была состояться исключительно после свадьбы, в брачную ночь. В то же время такая, казалось бы, интимная вещь в те времени не была делом только молодоженов.

Так, в середине XIX и в начале XX века в некоторых регионах Украины (Киевщина, Полтавщина, Черниговщина, Полесье, Слобожанщина и другие) действовал обряд "комора" – проверка невесты на девственность. Подробнее об этой и не только традиции первой брачной ночи на украинской свадьбе, а также о мифах и реальности рассказала кандидат исторических наук, этнолог Ирина Игнатенко, пишет ВВС. Внимание, текст 18+!

По словам Игнатенко, его название походит от наименования сооружения для хранения зерна, пищи, вещей и хозяйственной утвари. Именно в коморе (кладовая) из соломы, ряден и простыней стелили первую брачную постель молодым.

Отправляли их в эту хозяйственную постройку в воскресенье вечером, после свадебного угощения. Но перед тем тщательно проверяли невесту: не спрятала ли она в одежде, волосах или где-то еще острые предметы, чтобы сымитировать дефлорацию (медицинский термин, обозначающий разрыв целостности девственной плевы. – Ред.). Такую проверку обычно делали старшие, замужние женщины со стороны жениха – свахи.

После этого молодых оставляли в кладовку одних и на выполнение супружеского долга давали 5-30 минут – исключительно для того, чтобы совершить акт дефлорации. Ведь в это время присутствующие на свадьбе ожидали результата: "честная" молодая или нет.

В своих научных трудах о брачно-семейных отношениях и традициях этнолог рассказывает, что о ночи любви в древности речь просто не шла. Молодой должен был как можно быстрее "добыть калину" и продемонстрировать доказательство "честности" своей жены.

"Но часто даже в эти полчаса, отведенные молодоженам, им не давали покоя. Так, у дверей могли караулить родственники молодого, свахи, периодически вопрошая: "Уже?", – отмечается в материале.

После проверки брачного ложа начиналась кульминация свадьбы, которая имела два сценария. Так, если невеста действительно оказывалась девственной, то свадьба приобретала неслыханной общей радости и проходила с особым подъемом, с пением и танцами.

Отмечается, что символами девственной плевы на "честной" свадьбестановились предметы красного цвета. Например, такими лентами и калиной украшали хлеб. На стол ставили красное вино, сладкую настойку на ягодах этого цвета. Красными лентами украшали молодую и гостей.

"Красный цвет выступал символом целомудрия, который к тому же сочетался со сладким вкусом – символом женщины и ее сексуальной активности. Саму рубашку "с доказательством" или кусок красной материи торжественно проносили селом или вывешивали возле дома, чтобы все люди знали, что молодая "честной вышла", – описывает традиции Игнатенко.

В обряда были различия. В частности, на Черниговщине и Сумщине окровавленную рубашку носили на тарелке, а на Полесье ее чаще заменяли другими символическими вещами: красной лентой, платком, запаской, хоругвью (старинный боевое знамя. – Ред.) и прочим.

А вот когда невеста оказывалась "нечестной", то есть потерявшей девственность до брака, свадьба продолжалась совсем иначе. В таком случае гости начинали всячески унижать молодую, насмехаться над ней самой, родителями и вообще ее родом.

"Символами "нечестности" невесты были дырявые предметы, которые олицетворяли испорченность, подержанность, негодность. Чтобы выявить презрение, готовили пирожки с пеплом, толченым маком – показывали, что девушка уже была "толченый", или заставляли самую молодую толочь мак. На невесту, ее родителей, сватов надевали ярмо, таким образом поведение "нечестной" девушки уподобляли к поведению животных", – рассказывает историк реалии первой брачной ночи после украинской традиционной свадьбы.

Также добавляет, что иногда для осуждения "нечестной" невесты ставили пустую ступу (сосуд для измельчения продуктов. – Ред.) перед тещей, водили молодую вокруг ступы или протягивали ей пестик (толстый деревянный стержень для измельчения или растирания чего-то. – Ред.). Примечательно, что ступа и пестик символизировали половые органы и совокупление.

Подчеркивается, что среди самых распространенных наказаний за потерю девственности до брака в древности становилось одевание хомута на невесту, ее родителей и сватов.

В те времена люди верили, что "честная" невеста приносила в новую семью благополучие, богатство, плодородие, влияла на плодовитость скота, урожая. Тогда как "нечестная" – наоборот, беды не только новой семье, но и всему обществу. Поэтому последнее и следило за соблюдением установленных правил и, если их нарушали, пыталось наказать девушку, чтобы предотвратить вероятное несчастье.

"Однако испытания во время первой брачной ночи проходила не только невеста, но и жених, который должен был продемонстрировать свою сексуальную силу, способность "получить калину" и, завладев девушкой, показать доминирование над ней. Если жених не мог показать свою половую способность и "сходил с дистанции", то такое право предоставлялось старшему "дружку" – кровному родственнику со стороны жениха. Кроме того, "калину" могли добывать и пальцами. Эту процедуру в основном проводили "свахи", – раскрыла подробности Игнатенко.

Она предположила, что в те времена не имело значения, кто будет первым у невесты – законный муж, пан (по праву первой ночи), дружка, или же ее лишат девственности пальцами. Зато главным становилось – продемонстрировать роду мужчины, что девушка девственная.

Такой архаичный обряд, говорит этнолог, красноречиво свидетельствует о преимуществе коллективного над индивидуальным – что в те времена женское женское тело не принадлежало ни самой женщине, ни ее суженому, а всему роду жениха.

Об авторе: Ирина Игнатенко – кандидат исторических наук, этнолог, доцент исторического факультета Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. Она написала научную монографию о женском и мужском теле, а также брачно-семейных отношениях в традиционной культуре украинцев.

Игнатенко получила несколько грантов – Фонда имени Генриха Белля (2014 год), Института европейской памяти и солидарности (2015 г.), Института славистики Польской Академии Наук (2016 г.).

В своих научных трудах автор, среди прочего, ссылается на архивные опубликованные и неопубликованные полевые записи этнографов середины XIX – начала ХХ века. Кроме этого, похабный фольклор и полевые материалы Игнатенко собирала в экспедициях вместе с коллегами.

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