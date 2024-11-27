Каким будет 27 ноября: подробный прогноз астролога

В среду, 27 ноября, длится 26 лунный день. Луна находится в Весах, а Солнце – в Стрельце.

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День будет полон достаточно активной энергии, рассказала OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, это будет хороший день для ведения дел.

"Двойка и семерка дают девятку – это Марс. Но он сочетается с Меркурием, потому это будут очень активные коммуникации, переговоры. Это стопроцентный успех в бизнесе, в достижении каких-либо рабочих целей", – объяснила она.

Исита Гая спрогнозировала подходящий момент для успешных рабочих встреч с партнерами и переговоров. А также для покупок. "Если вы хотите сделать шопинг для себя, встретиться с друзьями, выберите именно среду", – посоветовала астролог.

Чтобы усилить благоприятное влияние планет в этот день, Исита Гая порекомендовала прослушать мантру Меркурия. "Это планета, раскрывающая нашу горловую чакру, наше проявление. Меркурий отвечает за коммуникацию с обществом, со всеми людьми, за то, насколько вы способны быть проявлены в обществе. Поэтому в YouTube вы можете найти мантру Меркурию и послушать, помедитировать под нее. Или потанцевать", – порекомендовала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 27 ноября для всех знаков зодиака.

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