Какие заболевания позвоночника и органов дыхания являются основанием для признания непригодным во время мобилизации в Украине: разъяснение

Военнообязанные украинцы могут получить право на отсрочку от мобилизации в условиях военного положения в связи с рядом заболеваний. Речь идет среди прочего, в частности, о болезнях позвоночника и органах дыхания.

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Соответствующий перечень определяется Приложением 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины. Также общий список граждан, не подлежащих призыву, можно найти в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Пригодность к военной службе во время военного положения определяется Военно-врачебной комиссией (ВЛК) после прохождения медицинского обследования. Постановление ВЛК военных комиссариатов оформляется справкой и действительно в течение шести месяцев со дня медицинского осмотра.

Военнослужащий может быть освобожден от мобилизации и прохождения военной службы в случае наличия таких болезней органов дыхания:

– хронические болезни нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная болезнь легких, бронхоэктатическая болезнь);

– болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиназ, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких);

– хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие заболевания органов дыхания (абсцесс легких и средостения, пиоторакс и другие);

– тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Также ВЛК может признать человека непригодным к службе, если он страдает болезнями позвоночника (дорсопатии) и их последствиями со значительными нарушениями функций (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие).

Напомним: также основанием для признания непригодным во время мобилизации в Украине есть определенные болезни сердца. Речь идет о лицах:

– с сердечной недостаточностью ІІ-Б-ІІІ стадии при некоронагенных болезнях сердца;

– с сердечной недостаточностью ІІ-Б-ІІІ стадии в случае ишемических болезней сердца;

– с гипертонической болезнью ІІІ стадии;

– с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций и рядом других заболеваний.

Отметим, что действие военного положения и общей мобилизации в Украине продлили до 20 мая 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Украине идет война с российскими оккупантами и наши Силы обороны готовятся к контрнаступлению, однако ни о каком усилении мобилизации в связи с этим этапом боевых действий в мае официальной информации нет. По словам главы Минобороны Алексея Резникова и руководителей областных ТЦК и СП, мобилизация идет своим ходом;

– президент Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отправлять большинство военных комиссаров на фронт защищать страну. В центрах комплектаций их рекомендуется заменить ранеными военнослужащими.

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