Какие заболевания сердца являются основанием для признания непригодным во время мобилизации в Украине: разъяснение

В Украине во время военного положения мобилизации в ряды Вооруженных сил для борьбы с оккупационными российскими войсками не подлежат граждане, имеющие существенные проблемы со здоровьем. В том числе те, кто страдает от заболеваний сердца.

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Перечень этих болезней определен законодательством. Заболевания сердца, освобождающие от мобилизации граждан призывного возраста, прописаны в Приложении 1 Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Согласно документу, непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются следующие лица:

– с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных болезнях сердца;

– с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца;

– с гипертонической болезнью III стадии;

– с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций;

– некоронарогенные болезни сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), сопровождающиеся сердечной недостаточностью;

– легочное сердце и нарушение легочного кровообращения: легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности;

– болезни легочных сосудов, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающиеся сердечной недостаточностью;

– дегенерация (дистрофия) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.

Отметим, действие военного положения и общей мобилизации в Украине продлили до 20 мая 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрешили вручать мужчинам повестки без привязки к месту жительства. Также в стране собираются продлить военное положение и, вероятно, действие мобилизации.

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