Какие слова в украинском языке не нужно писать с большой буквы: ошибаются почти все

Украинцы часто допускают ошибки при написании слов с большой буквы. Еще в школе мы изучали правила украинского языка, поэтому нужно время от времени повторять их, чтобы обновлять свои знания.

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Грамотное написание слов играет немаловажную роль в принятии на работу или в обучении. OBOZREVATEL собрал основные правила, когда слова не нужно писать с большой буквы.

Слова "международный", "всеукраинский", "всемирный", "национальный", "государственный" нужно писать с маленькой буквы. Использовать большую букву можно только в официальных названиях: Национальный театр оперы и балета или Государственная премия в области науки и техники.

Согласно действующему правописанию, прилагательные, образованные от личных существительных с помощью суффикса -ськ- пишем с маленькой буквы. К примеру, украинский или киевский.

Чтобы выразить уважение к человеку, часто пишут слово "вы" или "ваш" с большой буквы. Но так можно писать только в том случае, когда человек обращается к одному конкретному лицу. Если вы обращаетесь ко многим людям, то всегда нужно писать "вы" с маленькой буквы.

Слова "министерство", "департамент", "управление" нужно писать с маленькой буквы, если не употреблять полное официальное название.

Названия частей, отделов, отделений, секторов и других подразделений учреждений, организаций, а также слова "актив", "собрание", "съезд", "конференция", "президиум", "сессия", "симпозиум" пишем с малой буквы.

К примеру, ученый совет филологического факультета, сессия Хмельницкого горсовета или кафедра истории Украины Тернопольского национального педагогического университета.

Также люди часто допускают ошибки, когда пишут названия городских, сельских и поселковых голов с большой буквы, но их нужно писать с маленькой (киевский городской голова, голованевский поселковый голова).

Но бывают случаи, когда слова, которые пишутся с маленькой буквы, пишутся с большой. Например, в начале предложения или в собственных названиях.

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