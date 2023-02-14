Какие болезни являются основанием для исключения из воинского учета и как должна проходить ВВК: детальное разъяснение

В Украине род время общей мобилизации на службу призывают мужчин 18-60 лет, пригодных к ней по состоянию здоровья. Последняя определяется по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК), и если в мирное время многие заболевания могли быть преградой для призыва, то в военное этот перечень существенно короче.

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Вместе с тем, некоторые болезни являются основанием для исключения военнообязанного с воинского учета. OBOZREVATEL рассказывает, какие именно и как должна проходить медкомиссия.

Кто может получить справку о непригодности к военной службе?

Перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Не подпадают под мобилизацию военнообязанные, признанные в соответствии с выводом ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из воинского учета. Вывод о непригодности к военной службе вправе сделать только ВВК.

Действующее законодательство предусматривает целый список болезней, при наличии которых военнообязанных мужчин могут временно не взять на службу или вообще не будут мобилизовать – в мирное и/или военное время. Об этом говорится в Положении о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

В условиях военного положения после окончания медицинского обследования медкомиссия выносит одно из этих постановлений :

– "пригодный к военной службе";

– "временно непригодный к военной службе" – тогда должна быть указана дата повторного осмотра;

– "непригодный к военной службе с исключением из воинского учета".

Военнообязанный может быть "непригодным к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодным в военное время" – в условиях войны он подлежит мобилизации.

Как должна проходить военно-врачебная комиссия?

Перед осмотром ВВК военнообязанные должны пройти ряд обследований в больницах.

"Анализы, флюорографию, ЭКГ проходят в заведениях здравоохранения перед прохождением ВВК. В военкоматах возможности пройти все эти процедуры нет", – объясняет юрист Руслан Романов.

Итак, перед медкомиссией нужно сделать :

– рентгенологическое (флюорографическое) обследование органов грудной клетки;

– общий анализ крови и исследование мочи;

– определение группы крови и резус-принадлежности (людям, у которых нет соответствующей отметки в военном билете);

– электрокардиографию (ЭКГ).

Если военнообязанному более 40 лет, кроме этих процедур ему также проводят :

– измерение внутриглазного давления;

– исследование крови на сахар.

Законодательство не определяет сроки прохождения этих процедур, а также самой медкомиссии. В повестке только указывается дата и время, когда человек должен прийти в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

До начала осмотра военкомат получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений по военнообязанным.

На людей, состоящих на учете в этих заведениях – получают выписку из истории болезни, на людей с инвалидностью – данные из органов социальной защиты и медкарту из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы.

Во время прохождения медкомиссии каждого военнообязанного должны осмотреть:

– хирург;

– терапевт;

– невропатолог;

– психиатр;

– офтальмолог;

– оториноларинголог;

– стоматолог;

– дерматолог.

По медицинским показаниям человека также могут обследовать врачи других специальностей.

После проведения осмотра каждый врач записывает информацию о пригодности (временной или полной непригодности) к службе в заключение. Там он указывает соответствующую статью расписания болезней (при наличии), дату осмотра, подпись с указанием своей фамилии и инициалов и ставит личную печать.

Юрист отмечает, что люди с инвалидностью не подлежат мобилизации ( ст. 23 Закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке").

Законодатель не указал группу инвалидности, соответственно, лица со всеми группами инвалидности не подлежат мобилизации. Поэтому люди с инвалидностью могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Если вас сочли пригодным к военной службе, но вы признаны лицом с инвалидностью в установленном порядке, вы вправе обжаловать решение медкомиссии. Можно подать жалобу в военно-врачебную комиссию высшего уровня или иск в суд. При обжаловании решения нужно будет предоставить все необходимые документы, подтверждающие, что вы являетесь лицом с инвалидностью.

Что может служить основанием для исключения из воинского учета?

При принятии решения о пригодности к военной службе комиссия руководствуется Приложением 1 к Положению №402 (Расписания болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень пригодности к военной службе), Приложением 2 (Объяснение по применению статей Расписания болезней) и Приложением 3 (Таблица дополнительных требований к состоянию здоровья).

Отдельной таблицы относительно требований при мобилизации нет, подчеркивают правозащитники.

"Обратите внимание: перечень заболеваний, которые позволяют быть непригодными к военной службе в мирное время, значительно шире, чем в военное", – указал юрист Руслан Романов.

В Приложении 1 указаны названия болезней/состояний здоровья и их соотношение с годностью или непригодностью к службе. Например, плохое зрение (амблиопия, диплопия, слепота и пониженное зрение одного, обоих глаз, нарушение цветоощущения и т.п.).

Военнообязанный непригоден к военной службе с исключением из воинского учета по следующим признакам:

– острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;

– отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Человек непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время в случае:

– остроты зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоте;

– отсутствия глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше или остроте зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.

В то же время острые болезни глаза, состояния после хирургических операций в глазу делают человека временно непригодным. Такие военнообязанные нуждаются в лечении, отпуске.

Еще один пример трех разных случаев – статья 51. Согласно ей, челюстно-лицевые аномалии, в том числе некоторые аномалии прикуса со значительными нарушениями функций, означают непригодность к военной службе с исключением из воинского учета.

Те же челюстно-лицевые аномалии с умеренными и незначительными нарушениями делают человека непригодным к службе в мирное время, но ограниченно пригодным в военное время.

Если у военнообязанного есть такие аномалии, но без нарушений функций – он пригоден к службе.

Также примером служит статья 18: поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций. Сюда входят расстройства пищевого поведения, зависимости от наркотических веществ, расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте, расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, речи и речи, обучаемых способностей, сексуальные расстройства и т.д.

Если они резко выражены, имеют склонность к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям – это означает непригодность к службе с исключением из воинского учета.

Если же эти нарушения умеренно выражены с неустойчивой компенсацией или компенсированы – человек непригоден к военной службе в мирное время, ограниченно пригоден в военное время.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине выданную военнообязанному во время мобилизации повестку могут аннулировать. Это происходит при двух условиях: если мужчина имеет основания для отсрочки или бронь.

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