Как защитить свою землю в Крыму: появилась подробная инструкция

Obozrevatel Общество 18:35, 21.03.2021 Обновлено: 18:45, 21.03.2021

Защитить свою землю в оккупированном Крыму можно, несмотря на указ президента РФ о запрете владения участками на полуострове иностранцами. Поскольку Крым присоединили к РФ незаконно, украинцы имеют все права отстаивать свою землю.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра представительства президента Украины в оккупированном Крыму. Так, чтобы не потерять участок в оккупации, необходимо проделать несколько шагов.

Что нужно сделать:

  • обратиться в прокуратуру АР Крым с сообщением о факте изъятия земельного участка, где зарегистрируют уголовное производство по факту совершения уголовного преступления на территории временно оккупированного Крыма;

  • сотрудничество с прокуратурой АР Крым для направления материалов в Офис Прокурора международного уголовного суда для проведения расследования ситуации в Украине, ведь действия оккупационных властей является военным преступлением согласно статье 8 Римского Устава;

  • отправить индивидуальную жалобу в Европейский суд по правам человека, поскольку государство-оккупант нарушает право на мирное владение имуществом, гарантированное статьей 1 Протокола 1 к Европейской Конвенции по правам человека.

Инструкция, как защитить права на участок.
Представительство президента Украины в Крыму Facebook

Как писал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете на владение участками земли в аннексированном Крыму иностранцам, в том числе и украинцами. Участки принудительно продадут гражданам России.

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